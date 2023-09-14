Эффект мы наблюдаем теперь, – представитель ГУР назвал последствия операции "Синица"
В ходе уникальной операции "Синица" 9 августа российский пилот перешел на сторону Украины вместе с вертолетом Ми-8. После этого многие оккупанты как минимум задумаются.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал 24 Каналу, что эффект события наблюдаем теперь и будем видеть конкретные результаты со временем. Так, поступок Максима Кузьмина может вдохновить других российских пилотов.
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"Этот случай потряс и офицерский состав армии захватчика, и отдельно его авиацию. Это хороший пример для многих других, кто колеблется и не хочет становиться военным преступником", – отметил Юсов.Обратите внимание! Глава украинской разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что продолжается "общение" с другими российскими пилотами. По его словам, успех операции "Синица" придаст уверенности тем, кто еще сомневается.
Украина показала, что выполняет свои обязательства
Юсов напомнил, что Максим Кузьминов не в плену – он свободный человек, самостоятельно определяющий свою судьбу. Ранее стало известно, что российский пилот приобщится к защите украинского суверенитета, но пока нет подробностей.
Более того, мужчина получит 500 тысяч долларов компенсации и новые документы в рамках государственной программы защиты.
Операция "Синица": основное
- Подготовка длилась полгода. Кирилл Буданов сказал, что к российскому пилоту удалось найти правильный подход. Его семью незаметно увезли и создали все условия, чтобы перегнать воздушное судно.
- Сам перелет состоялся 9 августа. Максим Кузьминов летел из Курска в Харьковскую область в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по нему открыли огонь, вероятно, россияне.
- По словам российского пилота, его многое держало – две квартиры, неплохая зарплата, самолет. Однако Кузьминов не захотел участвовать в военных преступлениях против украинцев.