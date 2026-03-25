"Взрывная" гуманитарка для россиян: украинские спецслужбы реализовали нестандартную операцию
- Украинские спецслужбы провели операцию, поставляя российским военным стельки со встроенными взрывными устройствами.
- Российская ФСБ обнаружила партию из 502 стелек после раскрытия схемы по неосторожности одного из участников.
Украинские спецслужбы реализовали нестандартную операцию, которая предусматривала поставки россиянам "гуманитарной помощи". Речь идет о модифицированных стельках с "подогревом" в виде встроенных взрывных устройств.
Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на собственные источники в одной из спецслужб.
Какую "гуманитраку" отправили украинские спецслужбы россиянам?
Украинские оперативники одной из спецслужб выстроили сеть поставок российским военным "гуманитарки", к которой были привлечены российские волонтерские инициативы и благотворительные фонды.
Первые отправки состоялись еще в начале марта – говорится о десятках тысяч единиц продукции.
Однако собеседник издания отметил, что схема украинских спецслужб частично "засветилась" из-за неосторожности одного из участников, которого использовали без полного понимания деталей операции. В результате российская ФСБ смогла выйти на одну из партий, которая направлялась из Польши через Белоруссию.
При перевозке в грузовике было обнаружено 502 стельки с подогревом. В каждом изделии содержались 1,5 грамма тротила – этого было достаточно, чтобы травмировать ноги оккупанта и потерять боеспособность.
По нашей информации, предыдущие партии стелек сделали свою работу. Эфэсбешники обнаружили эту партию только когда начали отматывать цепочку поставок. Конечно, что эти несколько сотен штук – это лишь часть наших "подарков",
– сообщил источник.
Заминированная стелька / Кадры из видео ФСБ
Украинские силы продолжают ломать планы врага: что об этом известно?
За последние сутки на фронте Силы обороны уничтожили 1 220 российских военных. Кроме того, ликвидировано 6 танков, 3 бронированных боевых машины, 51 артиллерийскую систему и почти 2 500 ударных БпЛА оперативно-тактического уровня.
В Донецкой области штурмовое подразделение полка "Скала" зачистило село Миньковка и стабилизировало ситуацию в регионе. Известно, что именно этот населенный пункт является ключевым на трассе Бахмут – Славянск, поэтому оккупанты планировали использовать его для своего дальнейшего продвижения вглубь Украины. Защитники деблокировали позиции союзных подразделений, развернули новые наблюдательные пункты и нанесли ощутимые потери врагу, уничтожив более 40 военнослужащих России.
Силы обороны ударили по важным российским объектам на ВОТ Украины, говорится о береговом ракетном комплексе "Бастион-М" и пусковой установке вместе с ракетами "Циркон". Повреждена еще одна.