На фронте в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он возглавлял добровольческий отряд БАРС-22 "Тигр", который выполнял задачи так называемой "СВО".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Это серьезное препятствие: почему россияне могут оказаться в огненном мешке в Великой Новоселке

На "СВО" погиб чиновник из Приморского края

Сергей Ефремов ушел на фронт добровольно в августе 2024 года. Он не остался в стороне от наступления ВСУ в Курской области и как настоящий гражданин России выполнял там преступные приказы Кремля.

На днях Ефремов ехал на авто вооруженных сил России вместе с другим офицером. Машина наехала на мину, в результате чего подорвалась. Российские военные погибли на месте.

Россияне, оплакивая своего героя, отметили, что "несмотря на высокую должность, он не прятался, а решился взять в руки оружие и отдал долг родине".

Что известно о Сергее Ефремове

На так называемую "СВО" Ефремов пошел не только из патриотических соображений, но и потому, что в свое время закончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Оккупант имел определенные знания, поэтому его назначили командиром добровольческого отряда БАРС-22 "Тигр".

За время своей военной службы Сергей Ефремов получил несколько наград, в частности георгиевский крест и звание "Герой ДНР".

На Дальнем Востоке, у Ефремова остались жена и четверо детей. После возвращения из Ефремов мог вернуться к своим обязанностям и руководить внутриполитическим блоком Приморья.

На "СВО" гибнут молодые россияне