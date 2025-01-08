Путину нанесено несколько ударов: решит ли окончательно его судьбу операция ВСУ на Курщине

Одним из переломных этапов войны России против Украины стала операция ВСУ в Курской области, которая началась в августе 2024 года. До сих пор россиянам не удалось взять под контроль всю территорию Курской области. Более того, 5 января украинские силы совершили новое наступление.

В западных СМИ отмечают, что события в Курской области могут стать для Владимира Путина сокрушительным ударом. Об этом также рассказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что операция Украины на Курщине сломала много устоявшихся представлений о России и ее армии.

К теме Наступление ВСУ на Курщине, плацдарм врага в районе Лимана: как изменилась линия фронта за неделю

Был сломан важный нарратив

Шейтельман напомнил, что в издании The Telegraph полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что в последнее время по Путину было нанесено несколько сильных ударов:

захват власти в Сирии повстанцами и изгнание оттуда россиян ;

; ликвидация в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова ;

; новое наступление Украины в Курской области.

К слову. Украинские силы 5 января осуществили наступление в Курской области на нескольких направлениях и достигли тактических успехов. ВСУ, в частности, продвинулись в южной части Бердина, а также заняли ряд населенных пунктов – Черкасское Поричное, Мартыновка, Михайловка и Новосотницкое.

Бреттон-Гордон считает, что Курск может стать для Путина тем самым, чем он стал для Гитлера в 1943 году. Для него проигранная битва на Курской дуге означала кардинальный перелом в войне, и дальше у немецкой армии почти не было достижений. Такая же участь, по мнению британского полковника в отставке, может ожидать Путина.

Также он спрогнозировал дальнейшую судьбу главы Кремля и Зеленского, который через год, вероятно, останется президентом Украины. А Путин якобы может стать беженцем за Уралом или в Северной Корее.

Это, по мнению политтехнолога, может быть один из возможных сценариев. Наступление в Курской области не обязательно решит судьбу Путина, но может. Не зря многие мировые аналитики определили главным событием этой войны в 2024 году операцию ВСУ в Курской области.

Потому что был сломан нарратив о том, что Россию, из-за того, что она имеет ядерное оружие, "нельзя победить", российскую армию "невозможно громить", а российскую территорию "нельзя захватывать". Проведена своеобразная пенетрация российской территории. А когда уже однажды это сделано, то дальше легче,

– отметил Михаил Шейтельман.

Весь мир увидел, по его словам, что получается россиян можно бить и делать с ними все что угодно. После этого западные страны разрешили Украине бить по российской территории ракетами ATACMS и Storm Shadow. Также год назад ВСУ нельзя было бить по России РСЗО HIMARS, а в мае 2024 было разрешено атаковать ими Белгородскую область. И сейчас удары происходят по Курской области.

Отметим, что генерал армии Николай Маломуж рассказал о намерении россиян наступать на Сумщину. Однако благодаря тому, что украинские силы пошли на Курскую область, уничтожив крупные группировки врага и создав буферную зону, планы россиян были разрушены. И это, по словам генерала армии, стало шоком для Путина, ведь был нанесен удар там, где противник не ожидал.