Оппозиция в Армении не признает результатов выборов

21 июня 2021 , 16:29
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Источник:

"Радио Азатутюн"

Согласно предварительным результатам, на досрочных парламентских выборах в Армении победила партия Николы Пашиняна "Гражданский договор". Оппозиция этим не осталась довольной.

В частности раскритиковал результаты блок "Армения", который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян. Политик считает сомнительными опубликованные итоговые данные.

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По словам Кочаряна, результаты не вызывают доверия. Они, как сказал бывший президент, противоречат и действиям общества за последние 8 месяцев, и общественному мнению (согласно опросам), и здравому смыслу.

Многолюдные митинги оппозиции во время предвыборной агитации и мероприятия властей, кризис доверия в стране указывали на наличие совсем других общественных настроений,
– заявил глава блока.

Он отметил, что причина не доверять – сотни сигналов, что поступают из различных избирательных участков в день выборов. Это свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов.

Что требует блок "Армения"

Блок "Армения" ставит задачу – немедленно организовать глубокое и обоснованное изучение нарушений, которые зафиксировали. Политическая сила не признает результаты выборов, пока все проблемные вопросы не решат, а сомнения не развеют.

Коротко о выборах в парламент Армении

  • Поскольку парламент самораспустился, президент страны Армен Саркисян принял решение провести парламентские выборы.
  • Вчера, 20 июня, в Армении они и состоялись. Их организовали после отставки Пашиняна.
  • Согласно опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам, партия Пашиняна победила с 53,92% голосов. На втором месте блок "Армения", у которого 21,04%.
  • Отметим, что на одном из избирательных участков страны состоялась стрельба. Ее организовали представители двух партий.
Автор: Анастасія Мигидюк