Идут бои, ВСУ отбивают атаки врага, – в Минобороны рассказали о ситуации в Опытном

Подразделения Сил обороны Украины зашли в населенный пункт Опытное возле Авдеевки. Ситуация там сейчас переменчива.

Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что украинские военные действительно находятся в этом населенном пункте. Но об освобождении Опытного пока преждевременно говорить.

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Что происходит в Опытном

Как подчеркнула Маляр, сейчас на этом направлении идут ожесточенные бои. В настоящее время украинские военные отбивают атаки российских оккупантов.

Наши военные действительно зашли туда, но ведутся бои. Ситуация достаточно изменчива. По состоянию на сейчас враг там атакует, а мы отбиваем атаки,

– объяснила Маляр.

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Именно поэтому сейчас говорить об окончательном освобождении Опытного в Донецкой области, которое находится возле Авдеевки, не стоит. Ситуация там достаточно изменчива и может буквально меняться несколько раз в день. Силы обороны делают все возможное, чтобы выбить оккупантов из этого населенного пункта.

Успехи украинских военных на фронте: коротко

11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила позитивные новости из Донецкой области. Там украинские подразделения смогли занять часть Опытного, которое расположенное возле Авдеевки. Российские оккупанты пытаются отбиваться и вернуть утраченные позиции.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также рассказал, что происходит в Опытном. Известно, что там могут находиться ориентировочно 5–6 гражданских. Однако связи с местными жителями пока не было.

Представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 12 сентября сообщил об успехах Вооруженных Сил Украины на фронте. Известно, что наши воины продвинулись на 300–500 метров южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.

Опытное, куда вошли украинские военные, находится достаточно близко к Донецкому аэропорту. Расстояние между ними – примерно 2–3 километра.