Идут бои, ВСУ отбивают атаки врага, – в Минобороны рассказали о ситуации в Опытном
Подразделения Сил обороны Украины зашли в населенный пункт Опытное возле Авдеевки. Ситуация там сейчас переменчива.
Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что украинские военные действительно находятся в этом населенном пункте. Но об освобождении Опытного пока преждевременно говорить.
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Что происходит в Опытном
Как подчеркнула Маляр, сейчас на этом направлении идут ожесточенные бои. В настоящее время украинские военные отбивают атаки российских оккупантов.
Наши военные действительно зашли туда, но ведутся бои. Ситуация достаточно изменчива. По состоянию на сейчас враг там атакует, а мы отбиваем атаки,
– объяснила Маляр.
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Именно поэтому сейчас говорить об окончательном освобождении Опытного в Донецкой области, которое находится возле Авдеевки, не стоит. Ситуация там достаточно изменчива и может буквально меняться несколько раз в день. Силы обороны делают все возможное, чтобы выбить оккупантов из этого населенного пункта.
Успехи украинских военных на фронте: коротко
- 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила позитивные новости из Донецкой области. Там украинские подразделения смогли занять часть Опытного, которое расположенное возле Авдеевки. Российские оккупанты пытаются отбиваться и вернуть утраченные позиции.
- Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также рассказал, что происходит в Опытном. Известно, что там могут находиться ориентировочно 5–6 гражданских. Однако связи с местными жителями пока не было.
- Представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 12 сентября сообщил об успехах Вооруженных Сил Украины на фронте. Известно, что наши воины продвинулись на 300–500 метров южнее и юго-восточнее Работино Запорожской области.