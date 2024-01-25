Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что такие действия могут разъединить неформальную пропутинскую коалицию в пределах стран Запада.

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Как европейские друзья Путина его подставили

На этой неделе Турция и Венгрия почти синхронно (23 и 24 января) пообещали, что в ближайшее время поддержат членство Швеции в НАТО.

Это большой удар для России, особенно, если Швецию примут в НАТО до или накануне выборов Путина,

– убежден Тизенгаузен.

В то же время того же 24 января с визитом в Украину приехал Роберт Фицо. Правда, словацкий премьер не захотел ехать в Киев, вероятно, чтобы не смотреть в глаза портретам погибших украинских военных.

"Шмыгаль, судя по всему, искренне поговорил с Фицо. И после этого союз Орбана и Фицо могут поставить в укор друг другу разрешение на вступление Швеции и согласие на 50-миллиардную поддержку Украины. Эти события, как мне кажется, разъединят пропутинскую коалицию, которая только начала формироваться в Европе", – предположил политтехнолог.

Как Запад готовится противодействовать России