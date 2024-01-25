Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил, что такие действия могут разъединить неформальную пропутинскую коалицию в пределах стран Запада.
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Как европейские друзья Путина его подставили
На этой неделе Турция и Венгрия почти синхронно (23 и 24 января) пообещали, что в ближайшее время поддержат членство Швеции в НАТО.
Это большой удар для России, особенно, если Швецию примут в НАТО до или накануне выборов Путина,
– убежден Тизенгаузен.
В то же время того же 24 января с визитом в Украину приехал Роберт Фицо. Правда, словацкий премьер не захотел ехать в Киев, вероятно, чтобы не смотреть в глаза портретам погибших украинских военных.
"Шмыгаль, судя по всему, искренне поговорил с Фицо. И после этого союз Орбана и Фицо могут поставить в укор друг другу разрешение на вступление Швеции и согласие на 50-миллиардную поддержку Украины. Эти события, как мне кажется, разъединят пропутинскую коалицию, которая только начала формироваться в Европе", – предположил политтехнолог.
Как Запад готовится противодействовать России
- В 2024 году НАТО проведет крупнейшие военные учения за последнее десятилетие, тренируясь противодействовать Москве в случае ее атаки на какую-то из стран Альянса. К ним будет привлечено около 90 тысяч военных союзников.
- Кроме того, практически все страны Альянса солидарны с мнением, что угроза от России не является выдумкой. Поэтому к опасениям Эстонии о том, что Запад не успевает наращивать производство оружия в соответствии с темпами России, прислушиваются.
- Однако вполне очевидно, что лучший способ ослабить Москву – это поддержать Силы обороны Украины. И здесь все проукраинские политики пытаются объединиться для этого. Об этом свидетельствуют в частности 60-миллиардный пакет помощи от США и 50-миллиардная финансовая помощь от ЕС.
- Кроме того, страны Европы, понимая угрозы от прихода к власти Дональда Трампа, готовится "подставить плечо" Украине и поставить больше оружия, чем до того. Так, Германия пообещала предоставить Киеву вертолеты, Франция – 40 авиационных ракет, а Британия – профинансировать производство беспилотников.