Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що такі дії можуть роз'єднати неформальну пропутінську коаліцію в межах країн Заходу.
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Як європейські друзі Путіна його підставили
Цього тижня Туреччина та Угорщина майже синхронно (23 та 24 січня) пообіцяли, що найближчим часом підтримають членство Швеції у НАТО.
Це великий удар для Росії, особливо, якщо Швецію приймуть до НАТО до або напередодні виборів Путіна,
– переконаний Тизенгаузен.
Водночас того ж 24 січня із візитом до України приїхав Роберт Фіцо. Щоправда, словацький прем'єр не захотів їхати до Києва, імовірно, щоб не дивитися в очі портретам загиблих українських військових.
"Шмигаль, судячи з усього, щиро поговорив із Фіцо. І після цього спілка Орбана та Фіцо можуть поставити на карб одне одному дозвіл на вступ Швеції та згоду на 50-мільярдну підтримку України. Ці події, як мені здається, роз'єднають пропутінську коаліцію, яка щойно почала формуватися в Європі", – припустив політтехнолог.
Як Захід готується протидіяти Росії
- У 2024 році НАТО проведе найбільші військові навчання за останнє десятиліття, тренуючись протидіяти Москві у випадку її атаки на якусь із країн Альянсу. До них буде залучено близько 90 тисяч військових союзників.
- Крім того, практично усі країни Альянсу солідарні з думкою, що загроза від Росії не є вигадкою. Тому до побоювань Естонії про те, що Захід не встигає нарощувати виробництво зброї відповідно до темпів Росії, прислухаються.
- Однак цілком очевидно, що найкращий спосіб ослабити Москву – це підтримати Сили оборони України. І тут всі проукраїнські політики намагаються об'єднатися для цього. Про це свідчать зокрема 60-мільярдний пакет допомоги від США та 50-мільярдна фінансова допомога від ЄС.
- Крім того, країни Європи, розуміючи загрози від приходу до влади Дональда Трампа, готується "підставити плече" Україні і поставити більше зброї, аніж до того. Так, Німеччина пообіцяла надати Києву гелікоптери, Франція – 40 авіаційних ракет, а Британія – профінансувати виробництво безпілотників.