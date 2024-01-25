Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він припустив, що такі дії можуть роз'єднати неформальну пропутінську коаліцію в межах країн Заходу.

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Цього тижня Туреччина та Угорщина майже синхронно (23 та 24 січня) пообіцяли, що найближчим часом підтримають членство Швеції у НАТО.

Це великий удар для Росії, особливо, якщо Швецію приймуть до НАТО до або напередодні виборів Путіна,

– переконаний Тизенгаузен.

Водночас того ж 24 січня із візитом до України приїхав Роберт Фіцо. Щоправда, словацький прем'єр не захотів їхати до Києва, імовірно, щоб не дивитися в очі портретам загиблих українських військових.

"Шмигаль, судячи з усього, щиро поговорив із Фіцо. І після цього спілка Орбана та Фіцо можуть поставити на карб одне одному дозвіл на вступ Швеції та згоду на 50-мільярдну підтримку України. Ці події, як мені здається, роз'єднають пропутінську коаліцію, яка щойно почала формуватися в Європі", – припустив політтехнолог.

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