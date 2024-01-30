Нам нужен Дональд Трамп в Европе, – Орбан цинично высказался по поводу США и войны в Украине
Источник:Официальный сайт Виктора Орбана
Известный своей пророссийской риторикой Виктор Орбан не скрывает своей симпатии к Дональду Трампу. Премьер-министр Венгрии похвалил экс-президента США, тоже подыгрывающего Кремлю своими скандальными заявлениями.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью Le Point. Журналисты поинтересовались, ожидает ли он переизбрания Дональда Трампа, который может стать “прекрасным союзником”.
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Что наговорил Орбан
Виктор Орбан, неоднократно выступавший против помощи Украине и интеграции нашего государства в НАТО и ЕС, считает, что только Дональд Трамп якобы может остановить развязанную Россией войну.
Премьер-министр Венгрии назвал Трампа одним из самых успешных внешнеполитических президентов и заявил, что бывший американский лидер не начинал ни одной войны.
Мое личное убеждение остается в том, что если бы американского президента звали Дональд Трамп в феврале 2022 года, войны в Европе не было бы. Сегодня кроме него я не вижу никого в Европе или Америке, кто был бы достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну. У мира есть имя: Дональд Трамп, –
сказал Орбан.
Перед этим Трамп хвалил Орбана
Не так давно Дональд Трамп на выступлении перед избирателями назвал Виктора Орбана "великим человеком" и "сильным лидером". Он объяснил негативное отношение людей к венгерскому премьеру тем, что его критикам якобы не нравится то, что Орбан "слишком силен". Кроме этого, экс-президент США считает положительным для Венгрии пребывание Орбана в должности главы правительства.
Что говорил Трамп об Украине
- Экс-президент США раньше кичился своими "добрыми отношениями" с Владимиром Путиным. Трамп заявлял, что может быстро завершить российско-украинскую войну в случае своего переизбрания.
- При этом Трамп выступил против соглашения между республиканцами и демократами в Конгрессе США, от которого зависит помощь для Украины. Более того, он призвал сенаторов из Республиканской партии не соглашаться ни на какие компромиссы.
- Недавно Трамп обещал завершить войну России против Украины еще до возвращения в президентское кресло. Кроме этого он обвинил Европу в недостаточном финансировании нашего государства, по сравнению с США.