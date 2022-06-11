Орбан продолжает подыгрывать Путину: эксперт рассказал, чем это обернется для Украины
Венгрия активно пытается не испортить отношения с Европейским Союзом и одновременно продолжает поддерживать Россию. В стране также ввели чрезвычайное положение, чтобы "немедленно реагировать на последствия войны в соседней Украине".
Кроме того, страна отказывается поставлять оружие Украине и не хочет поддерживать санкции против России. Чего Украине ждать от Венгрии – сайту 24 канала рассказал эксперт общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависько.
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Союзник России
Евгений Сависько отметил, что Венгрия изначально была и является союзником России, поэтому украинцам следует избавиться от всех иллюзий на этот счет.
Можно вспомнить, что еще до начала войны правительство Венгрии решило выставить войска вдоль границы с Украиной. Официальная цель звучала как защита от неконтролируемого наплыва беженцев и против попыток пересечь границу вооруженным формированием.
На самом деле, была и другая цель. В случае успешного наступления российских войск армия Венгрии должна была захватить наше Закарпатье. Об этом, конечно, никто из кабинета Орбана не говорил, но факты свидетельствуют именно об этом,
– отметил Сависько.
Орбан продолжает поддерживать Путина / Фото из открытых источников
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Нагнетание, паника и манипуляции
По словам специалиста, речь идет о "регулярном нагнетании ситуации вокруг венгерского сообщества в Украине, в частности, относительно якобы притеснений на право общения на венгерском языке; предоставления гражданам Украины венгерского гражданства; блокировки вступления нашей страны в НАТО и ЕС".
Введение чрезвычайного положения в Венгрии является частью общего плана российского Генштаба на распыление ВСУ по разным направлениям, чтобы наши войска не смогли эффективно обороняться на самых горячих участках украинско-российского фронта,
– объяснил Сависько.
Пока ВСУ, хотя и тяжело, но достаточно успешно блокируют атаки российских войск, венгерская армия и спецслужбы только будут нагнетать и совершать провокации вдоль линии границы и на территории Закарпатской области.
Орбан – союзник Путина, несмотря на войну в Украине / Коллаж сайта 24 канала
Однако если Россия сможет прорваться в Приднестровье, то тогда можно ожидать и попытки захвата этого региона. Причин подобных действий венгерского правительства, по мнению эксперта, несколько.
Первая – заставить Россию заплатить за свою лояльность. Вторая – шантаж Украины, ЕС и НАТО. Премьер-министр Орбан решил заработать на чужом горе. Однако вряд ли руководство ЕС пойдет на существенные уступки. Ведь подобные выходки венгерской политической элиты уже надоели многим европейским политикам.
– подытожил Сависько.
Что происходит в Венгрии: главное
- В Венгрии с самого начала полномасштабного вторжения принимали украинских беженцев, но помогать в борьбе с агрессором там не спешили. Так, правительство говорило, что не будет поставлять Украине оружие, а также не хочет отказываться от российских нефти и газа, чтобы "не платить цену войны".
- Венгрия во главе с Орбаном отметилась не только блокировкой санкций и отказом в поставках оружия, но и особым цинизмом. После того, как российские оккупанты сбежали из Киевщины и весь мир ужаснулся от зверств, которые они там совершали, глава правительства Венгрии усомнился в их правдивости, повторяя риторику Кремля.
- Кроме того, по информации СНБО, в Венгрии заранее знали, что Россия планирует нападение на Украину. У Орбана с Путиным был собственный наглый план, однако осуществиться ему не суждено.
- Ожидалось, что с началом обсуждения шестого пакета санкций против России, включающего эмбарго на российские энергоносители, Венгрия его не поддержит. Пытаясь удовлетворить Путина, Орбан сделал Венгрию "головной болью" для ЕС.
- Впоследствии он начал торговаться с Евросоюзом, якобы согласившись на эмбарго в обмен на компенсацию. Если сначала ему требовалось 750 миллионов евро, то сейчас необходимая Орбану сумма увеличилась до 15 – 18 миллиардов евро.
- Под давлением и шантажом Венгрии в санкционном пакете сделали исключение. Долгое время страна блокировала решение по 6 пакету санкций против России. Поэтому Венгрию освободили от нефтяного эмбарго.
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