Орбан продолжает подыгрывать Путину: эксперт рассказал, чем это обернется для Украины

Венгрия активно пытается не испортить отношения с Европейским Союзом и одновременно продолжает поддерживать Россию. В стране также ввели чрезвычайное положение, чтобы "немедленно реагировать на последствия войны в соседней Украине".

Кроме того, страна отказывается поставлять оружие Украине и не хочет поддерживать санкции против России. Чего Украине ждать от Венгрии – сайту 24 канала рассказал эксперт общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависько.

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Союзник России

Евгений Сависько отметил, что Венгрия изначально была и является союзником России, поэтому украинцам следует избавиться от всех иллюзий на этот счет.

Можно вспомнить, что еще до начала войны правительство Венгрии решило выставить войска вдоль границы с Украиной. Официальная цель звучала как защита от неконтролируемого наплыва беженцев и против попыток пересечь границу вооруженным формированием.

На самом деле, была и другая цель. В случае успешного наступления российских войск армия Венгрии должна была захватить наше Закарпатье. Об этом, конечно, никто из кабинета Орбана не говорил, но факты свидетельствуют именно об этом,

– отметил Сависько.

Орбан продолжает поддерживать Путина / Фото из открытых источников

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Нагнетание, паника и манипуляции

По словам специалиста, речь идет о "регулярном нагнетании ситуации вокруг венгерского сообщества в Украине, в частности, относительно якобы притеснений на право общения на венгерском языке; предоставления гражданам Украины венгерского гражданства; блокировки вступления нашей страны в НАТО и ЕС".

Введение чрезвычайного положения в Венгрии является частью общего плана российского Генштаба на распыление ВСУ по разным направлениям, чтобы наши войска не смогли эффективно обороняться на самых горячих участках украинско-российского фронта,

– объяснил Сависько.

Пока ВСУ, хотя и тяжело, но достаточно успешно блокируют атаки российских войск, венгерская армия и спецслужбы только будут нагнетать и совершать провокации вдоль линии границы и на территории Закарпатской области.

Орбан – союзник Путина, несмотря на войну в Украине / Коллаж сайта 24 канала

Однако если Россия сможет прорваться в Приднестровье, то тогда можно ожидать и попытки захвата этого региона. Причин подобных действий венгерского правительства, по мнению эксперта, несколько.

Первая – заставить Россию заплатить за свою лояльность. Вторая – шантаж Украины, ЕС и НАТО. Премьер-министр Орбан решил заработать на чужом горе. Однако вряд ли руководство ЕС пойдет на существенные уступки. Ведь подобные выходки венгерской политической элиты уже надоели многим европейским политикам.

– подытожил Сависько.

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