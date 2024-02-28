Орбан боится общей границы с Россией: что стоит за его "прозрением"

Виктор Орбан, который неоднократно делал пророссийские заявления, отметил, что Будапешт с Москвой связывают "плохие воспоминания". Именно поэтому он бы не хотел, чтобы Венгрия имела общие границы с Россией.

Также премьер Венгрии в очередной раз поднял тему "мирного урегулирования" войны, которую Россия развязала в Украине. Политолог Валентин Гладких объяснил 24 Каналу, что такое изменение риторики Орбана может быть связано с 2 факторами.

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Определенный прогресс к лучшему

Политолог отметил, что Виктор Орбан имеет эклектическое политическое и историческое сознание. У него ситуативно берут верх то одни взгляды, то другие.

Украину в этом контексте интересует изменение его позиции относительно прежде всего российско-украинской войны. Несмотря на то, что он и дальше продуцирует риторику о необходимости "мирного урегулирования", за этой моделью наконец просматривается необходимость сохранения украинского государства. Потому что в случае его отсутствия, возникнет необходимость установления границы между Венгрией и Россией,

– подчеркнул Гладких.

Орбан уже осознал недопустимость такого варианта из-за увеличения новых вызовов для национальной безопасности Венгрии. Он уже рассказывает, что результаты переговоров должны быть не любыми, чтобы закончилась война, а такими, чтобы граница, по крайней мере венгерско-украинская, сохранилась. Это уже можно считать определенным прогрессом к лучшему.

Также он впервые упомянул о негативных страницах венгерско-российских отношений. Я бы их начал со времен, когда царь помог австрийцам раздавить венгерское восстание в 1848 году – еще когда страна была в пределах Австро-Венгерской империи. Орбан об этом очень редко вспоминает, так же как и венгры. Они больше помнят о событиях 1956 года,

– отметил политолог.

В 1956 году в Венгрии вспыхнуло восстание против просоветского режима в стране. После того как в Венгрию были введены советские войска, восстание было подавлено.

Поэтому за риторикой Орбана просматривается определенное смягчение его позиции по условной пророссийскости, ведь он скрыто или нет, но поддерживал российский взгляд на войну в Украине,

На сегодня он переживает определенные трансформации. По словам политолога, они могут быть ситуативными. Причину их возникновения следует искать в:

внутриполитической ситуации в Венгрии;

взаимоотношениях Венгрии с Европейским Союзом.

"Эти два основных фактора влияют на ситуативные "прозрения" Орбана. Наша задача – схватиться за эту возможность и развивать успех, превратив эти ситуативные изменения в постоянные", – подчеркнул Валентин Гладких.

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