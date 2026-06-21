Решение Навроцкого – безусловно безответственное, – Ющенко об отказе от польского ордена
Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла было "безусловно безответственным".
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
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Как Ющенко комментирует действия Польши?
Виктор Ющенко подчеркнул, что украинцы и поляки на протяжении многих веков жили бок о бок как исторические соседи.
По его словам, отношения между нашими народами были разными – иногда дружественными, иногда напряженными, а иногда и конфликтными, особенно в XX веке.
Конечно, сохранялись разные взгляды и оценки этих событий со стороны Украины и Польши. Очевидно, для каждой нации эти события уже стали историей, которую не изменишь. Более того, эта история отношений стала субъективной частью каждой нации и государства,
– говорится в сообщении экс-президента.
Ющенко напомнил, что важным и знаковым решением в отношениях между Украиной и Польшей стало совместное политическое решение 2003 года о принятии исторического взаимного прощения "Прощаем и просим прощения". По его словам, сейчас важно придерживаться этой политической формулы в истории стран, не спекулировать и не вырывать факты из контекста.
Виктор Ющенко также высказался по поводу дискуссии о национальных героях.
Он подчеркнул, что украинские национальные герои – это люди, посвятившие свою жизнь борьбе за свободу и суверенитет государства. По его словам, только Украина имеет право самостоятельно определять, кого считать своими героями.
В заключение хочу особо подчеркнуть: решение президента Польши Кароля Навроцкого инициировать лишение украинского воинства и нации (в лице президента Украины Владимира Зеленского) Ордена Белого Орла – безусловно безответственное,
– добавил Ющенко.
Как отметил экс-президент, любая попытка отменить предыдущее решение сейчас выходит далеко за рамки отношения к одному политику и касается миллионов украинцев, которые защищают независимость нашей страны.
Ющенко также напомнил, что в 2005 году он сам получил орден Белого Орла от тогдашнего президента Польши Александра Квасьневского – тогда эта награда стала символом единства и солидарности двух великих народов.
Нам больно, что в это судьбоносное, кровавое время, когда Украина стоит на смерть, мы видим шаги, наносящие удар по нашему братству. Однако мы не будем отвечать враждой или унижением. Мы — народ, у которого есть своя история, своя гордость и своя правда. Мы показываем пример того, как ведет себя сильная нация, и не требуем от других того, чего не делаем сами. Но мы требуем уважения к нашему выбору, к нашей памяти и к нашим героям,
– говорится в публикации.
Своё решение вернуть орден Польше третий президент назвал "знаком глубокого протеста против нынешней политики Варшавы, которая презирает украинскую историю, и знаком абсолютной, непоколебимой солидарности с каждым нашим воином и президентом Украины".
В то же время Ющенко подчеркнул, что это не акт ненависти, а акт исключительного достоинства.
Напомним, ранее от ордена "Белого Орла" также отказались второй президент Украины Леонид Кучма и пятый президент Петр Порошенко. Решение политиков стало реакцией на лишение президентом Польши Каролем Навроцким этой награды президента Украины Владимира Зеленского.