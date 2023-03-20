"Прокаженный для мира": лидеры стран не захотят встречаться с преступником после ордера на арест

Международный уголовный суд 18 марта выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконные действия по депортации украинских детей. Это стало чрезвычайно важным решением, которое усложнит и без того непростую политическую жизнь агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчан. Он подчеркнул, что и до этого у Путина имиджа как такового уже не было, но теперь для каждого политика, встречающегося с кремлевским диктатором, будут необратимые репутационные потери.

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"Его сделали прокаженным во всем мире. Для меня важно, что для многих стран, которые взаимодействовали с бункерным и хотели спасти его лицо, хотели быть посредником, ездить в Москву, сейчас это будет усложнено, ведь это очень сильно ударило по "имиджу" Путина", – подчеркнул Чибухчан.

Усложнит жизнь Путину

Политический аналитик убежден, что теперь лидеры стран, возможно, хотели бы встретиться с Путиным и поговорить, например, Олаф Шольц или Эммануэль Макрон, будут несколько раз думать нужно ли с ним вообще встречаться.

Даже недавно лояльные России страны, такие как Сербия, будут более тщательно обдумывать, нужно ли встречаться с представителями России и что-то подписывать с ней.

Это уже психологический барьер для лидеров многих стран, и Путину это чрезвычайно усложнит жизнь в будущем.

– подчеркнул говорящий.

Чибухчан убежден, что не зря такое решение было принято перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Теперь Си не будет слишком приятно ехать на встречу с преступником, разыскиваемым в 123 странах мира.

Хотя США не присоединились к Римскому уставу, Джозеф Байден подчеркнул, что это решение оправдано. Он поддержал решение Международного уголовного суда и заявил, что Путин преступник, которого следует задержать, подчеркнул Чибухчян.

Чибухчан о последствиях от ордера на арест Путина: смотреть видео