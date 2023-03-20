"Прокаженный для мира": лидеры стран не захотят встречаться с преступником после ордера на арест
Международный уголовный суд 18 марта выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконные действия по депортации украинских детей. Это стало чрезвычайно важным решением, которое усложнит и без того непростую политическую жизнь агрессора.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист и политический аналитик из США Армен Чибухчан. Он подчеркнул, что и до этого у Путина имиджа как такового уже не было, но теперь для каждого политика, встречающегося с кремлевским диктатором, будут необратимые репутационные потери.
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"Его сделали прокаженным во всем мире. Для меня важно, что для многих стран, которые взаимодействовали с бункерным и хотели спасти его лицо, хотели быть посредником, ездить в Москву, сейчас это будет усложнено, ведь это очень сильно ударило по "имиджу" Путина", – подчеркнул Чибухчан.
Усложнит жизнь Путину
Политический аналитик убежден, что теперь лидеры стран, возможно, хотели бы встретиться с Путиным и поговорить, например, Олаф Шольц или Эммануэль Макрон, будут несколько раз думать нужно ли с ним вообще встречаться.
Даже недавно лояльные России страны, такие как Сербия, будут более тщательно обдумывать, нужно ли встречаться с представителями России и что-то подписывать с ней.
Это уже психологический барьер для лидеров многих стран, и Путину это чрезвычайно усложнит жизнь в будущем.
– подчеркнул говорящий.
Чибухчан убежден, что не зря такое решение было принято перед визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Теперь Си не будет слишком приятно ехать на встречу с преступником, разыскиваемым в 123 странах мира.
Хотя США не присоединились к Римскому уставу, Джозеф Байден подчеркнул, что это решение оправдано. Он поддержал решение Международного уголовного суда и заявил, что Путин преступник, которого следует задержать, подчеркнул Чибухчян.
Путина официально признали преступником: что известно
- Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Рамис Юнус заметил, что все важные и главные средства массовой информации по всему миру, не только в странах Запада, в том числе в Китае, обсуждают это на своих каналах.
- Политолог Игорь Рейтерович заметил, что существует вероятность, что российский диктатор может быть привлечен к ответственности. Да, это может состояться по 2 сценариям: по меньшей мере в России меняется режим и новое руководство готово выдать Путина или революцию в стране-агрессоре.