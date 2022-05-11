В Орехове на Запорожье из-за вражеских обстрелов есть погибшие и раненные

11 мая 2022 , 14:00
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Национальная полиция Украины

Национальная полиция в Запорожской области фиксирует факты обстрелов, которые продолжают осуществлять российские войска.

Согласно информации, 10 мая 2022 года на протяжении целых суток оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов, что в Запорожской области.

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Как следствие, из-за российских обстрелов есть погибшие и травмированные.

Все материалы по факту вооруженного нападения переданы в Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области. Это необходимо для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Какова ситуация в Запорожской области

  • В Запорожье российские оккупанты продолжают "затягивать" в школы украинских детей. Они планируют обучать их до 7 июня. В основном такие действия происходят в Мелитополе, который временно оккупировали россияне, а также в близлежащих селах. Там им удалось найти коллаборантов, которые помогают все организовать.
  • Российские войска пытаются продвинуться вперед на Запорожском направлении. Но там украинские военные не только сдерживают оккупантов, но и сами продвигаются вперед.
  • Оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине. К счастью, возле Запорожья силам ПВО удалось уничтожить одну из них. Она разорвалась над инфраструктурным объектом.
  • Из-за сложной военной ситуации и активных боевых действий вблизи Гуляйполя, мэр города Сергей Ярмак призвал горожан эвакуироваться в более безопасные населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.
  • Несколько дней назад украинские защитники в Запорожской области снова встретили одно из подразделений морской пехоты России, которое было первоначально в Киевской области. Наши ВСУ в очередной раз разгромили российских военных и заставили их отступить.
  • Российские оккупанты решили хоть как-то "отпраздновать" 9 мая в оккупированных частях Запорожской области. На некоторых домах даже были снайперы, контролировавшие ситуацию.
  • Российские оккупанты снова вбрасывают дезинформацию. Они утверждают, что в Запорожье запретили эвакуацию гражданского населения. Это – ложь.

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Автор: Марія Лелека