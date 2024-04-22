Четыре с половиной часа в подмосковном городе Орехово-Зуево горело производственное здание на немалой площади. Также вспыхнула станция технического обслуживания в Санкт-Петербурге.

Ночь на 22 апреля выдалась адской для россиян. Около 23:09 (21 апреля) Министерство чрезвычайных дел Кремля написало о локализации пожара в Санкт-Петербурге, а через полчаса появилось сообщение об огне в Орехово-Зуево, – информирует 24 Канал.

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Подмосковье: горело производственное здание

Расположен город Орехово-Зуево на реке Клязьме в 89 километрах к востоку от центра Москвы. Проживает в нем, по данным по состоянию на 2010 год, более 120 тысяч человек.

Расположение Орехово-Зуева в Московской области России: смотрите на карте от Google maps

Как отмечали в МЧС России, площадь возгорания на производственном здании составляла 1 200 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, около 00:43 (22 апреля) удалось локализовать пламя, а к четырем часам ночи полностью его укротить.

Пострадал работник производства, он госпитализирован. На месте проводились замеры превышения концентрации вредных веществ воздуха. Превышений не обнаружено,

– написали в ведомстве.

В Министерстве чрезвычайных дел вражеского государства впоследствии заявили, что всего к тушению привлекли 56 специалистов и 19 единиц техники. О причине возгорания – не сообщали.

Горело производственное здание в Орехово-Зуево / Фото с телеграмм-каналов

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Санкт-Петербург: вспыхнула техническая станция

Неизвестно точно, когда вспыхнула станция технического обслуживания в Санкт-Петербурге, но, как мы выпасли выше, в 23:09 россияне сообщали о локализации пламени.

В Московском районе Санкт-Петербурга горит станция технического обслуживания на 170 квадратных метрах. На месте работают 50 специалистов и 10 единиц техники МЧС России,

– утверждали в Кремле.

О полной ликвидации пожара вражескому государству написали около 02:15. То есть минимум три часа в Санкт-Петербурге горела станция технического обслуживания, пока пламя не потушили.

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