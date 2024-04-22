У россиян была адская ночь: горели объекты в Подмосковье и Санкт-Петербурге
Четыре с половиной часа в подмосковном городе Орехово-Зуево горело производственное здание на немалой площади. Также вспыхнула станция технического обслуживания в Санкт-Петербурге.
Ночь на 22 апреля выдалась адской для россиян. Около 23:09 (21 апреля) Министерство чрезвычайных дел Кремля написало о локализации пожара в Санкт-Петербурге, а через полчаса появилось сообщение об огне в Орехово-Зуево, – информирует 24 Канал.
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Подмосковье: горело производственное здание
Расположен город Орехово-Зуево на реке Клязьме в 89 километрах к востоку от центра Москвы. Проживает в нем, по данным по состоянию на 2010 год, более 120 тысяч человек.
Расположение Орехово-Зуева в Московской области России: смотрите на карте от Google maps
Как отмечали в МЧС России, площадь возгорания на производственном здании составляла 1 200 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, около 00:43 (22 апреля) удалось локализовать пламя, а к четырем часам ночи полностью его укротить.
Пострадал работник производства, он госпитализирован. На месте проводились замеры превышения концентрации вредных веществ воздуха. Превышений не обнаружено,
– написали в ведомстве.
В Министерстве чрезвычайных дел вражеского государства впоследствии заявили, что всего к тушению привлекли 56 специалистов и 19 единиц техники. О причине возгорания – не сообщали.
Горело производственное здание в Орехово-Зуево / Фото с телеграмм-каналов
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Санкт-Петербург: вспыхнула техническая станция
Неизвестно точно, когда вспыхнула станция технического обслуживания в Санкт-Петербурге, но, как мы выпасли выше, в 23:09 россияне сообщали о локализации пламени.
В Московском районе Санкт-Петербурга горит станция технического обслуживания на 170 квадратных метрах. На месте работают 50 специалистов и 10 единиц техники МЧС России,
– утверждали в Кремле.
О полной ликвидации пожара вражескому государству написали около 02:15. То есть минимум три часа в Санкт-Петербурге горела станция технического обслуживания, пока пламя не потушили.
Масштабный пожар в Санкт-Петербурге: смотрите видео
Более широкий контекст: у россиян – проблемы
- На фоне многочисленных проблем внутри своего государства Кремль не отказывается от планов по захвату Украины. Оккупанты ежедневно атакуют позиции Вооруженных Сил, однако нашим защитникам удается удерживать линию фронта.
- Плохой новостью для Москвы является принятие американскими конгрессменами Палаты представителей 20 апреля пакета помощи на 60 миллиардов для Украины. Аналитики не исключают, что захватчики могут воспользоваться окном перед прибытием оружия и усилить атаки.
- Кроме того, нижняя палата парламента США проголосовала за законопроект о конфискации российских активов. Он предусматривает замораживание ресурсов, принадлежащих общинам России, а также их дальнейшее использование для благих целей.