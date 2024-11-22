От "Орешника" до "Кедра": Буданов объяснил путаницу с названием новой российской ракеты

Недавно Россия ударила новым баллистическим оружием по Украине. Буданов раскрыл детали названия экспериментальной ракеты "Кедровый Орешник".

Российская ракета, нанесшая удар по Днепру, имеет разные названия в Украине и России. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, почему в России этот проект называют "Орешник", тогда как в Украине – "Кедр". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

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Что сказал Буданов о новой ракете россиян "Орешник"

По словам Буданова, "Орешник" является лишь шифром для научно-исследовательской работы, которая входит в состав экспериментального ракетного комплекса "Кедр". Это баллистическая ракета средней дальности, способна нести ядерный заряд.

В то же время во время удара по Днепру ее использовали в безъядерном варианте, что, по мнению Буданова, свидетельствует о попытке Кремля сделать предупреждение, не переходя черту.

Буданов также отметил, что эта ракета до сих пор находится на стадии тестирования. По данным разведки, по состоянию на октябрь 2024 года Россия имела лишь несколько экспериментальных образцов "Кедра" и не перешла к серийному производству.

Что известно о межконтинентальной ракете "Орешник"