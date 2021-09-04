Ориентировочно 40 задержанных: крымские татары вышли на протест под ФСБ в оккупированном Крыму
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
В оккупированном Крыму крымские татары вышли на протест под российское ФСБ. Впоследствии людей задержали и насильно погрузили в автобусы.
Люди вышли, чтобы узнать об арестованных 4 сентября соотечественниках. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил об этом в фейсбуке.
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В оккупированном Крыму силовики задерживают протестующих
К зданию ФСБ РФ в оккупированном Крыму подъехали полицейские автобусы, в которые насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных 5 соотечественников,
– написал Рефат Чубаров.
Он вспомнил, что говорится о задержании Наримана Джелялова, первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других крымских татар.
Ориентировочно 40 человек забрала полиция
Впоследствии активистка и правозащитница ОО "Крымская солидарность" Лутфие Зудиева написала, что ориентировочно в 17:15 забрали ориентировочно 40 человек, впоследствии написала, что у здания отдела полиции "Железнодорожный" в Симферополе собираются родственники, соседи и друзья задержанных. Там ориентировочно 30 задержанных людей. Среди них – женщины и старики.
Одному человеку нанесли удар по почкам, применяли грубую силу при задержании,
– рассказала Зудиева.
Она добавила, что 20 человек выгрузили в железнодорожном отделе полиции на Павленко 1. Остальных везут дальше – в Киевский и Центральный отделы.
Среди задержанных – корреспонденты "Крымской солидарности" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов, а также отец активистки – Рамзи Зудиев.
В Крыму оккупанты задерживают крымских татар / Фото фейсбук Лутфие Зудиевой
Более того, активистка на странице в фейсбуке обнародовала список с именами задержанных. Там уже 26 человек. Зудиева написала, что список дополняют.
Задержали главу ЦИК Курултая крымскотатарского народа и члена Меджлиса крымскотатарского народа
В оккупированном Россией Крыму набитый протестующими крымскими татарами полицейский автобус и один автозак с задержанными отъехал от улицы Франко, где находится "ФСБ РФ по Крыму",
– написал Рефат Чубаров.
Он добавил, что среди задержанных:
- председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев;
- член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов.
В оккупированном Крыму задерживают крымских татар: смотрите видео Лутфие Зудиевой
Коротко о задержании крымских татар в оккупированном Крыму
- Утром 4 сентября оккупационные спецслужбы задержали первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Намира Джелялова.
- Украинская прокуратура открыла дело из-за задержания заместителя председателя Меджлиса.
- Перед тем 3 сентября задержали Эльдара Одаманова, а ночью 4 сентября - Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.
- Президент Украины возмутился действиям российских властей в Крыму. Он отметил, что оккупанты вновь прибегли к преследованию крымских татар.
- В Украине такие действия оккупантов назвали местью за Крымскую платформу и начали расследование незаконного задержания.