"Орлан-10" долетался: в Воздушных силах раскрыли детали уничтожения беспилотника над Одессой

Утром 1 мая в Одессе раздались взрывы. Украинские военные успокоили: это наша ПВО "приземлила" вражеский беспилотник, проводивший разведку над регионом.

В оперативном командовании "Юг" уточнили: украинские военные сбили беспилотник "Орлан-10". Этот успех – достижение подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Ранее Над Одессой работал вражеский беспилотник: он последовал за российским кораблем

Уничтожение беспилотника было видно с некоторых постов наблюдения

Наши защитники говорят, что процесс уничтожения беспилотника можно было увидеть с некоторых постов визуального наблюдения.

Беспилотник России также сбили и над Днепропетровщиной

1 мая – успешный день для украинского ПВО. Ведь вражеские войска остались без еще одного беспилотника. Утром около 11:00 приземлился благодаря нашим военным и БПЛА на Днепропетровщине. Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

! Утром 1 мая раздался громкий взрыв и в Николаеве . После этого в небо поднялся оранжевый дым, который был виден в нескольких километрах. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты попали в состав с минеральными удобрениями.

Больше здесь На Николаевщине снаряд оккупантов попал в состав с минудобрениями

Накануне ракетами обстреляли Одесский аэропорт

30 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Значительные разрушения получил Одесский аэропорт, в частности, взлетно-посадочная полоса. Местные власти говорят, что они уже непригодны для использования.

По словам спикера ОВА Сергея Братчука, ПВО пыталась отбить атаку врага. Оккупанты запустили ракеты из комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Поэтому на ущерб повлияло малое расстояние. Братчук отметил, что Украине нужно больше современных систем ПВО, чтобы более тщательно закрыть небо.

Какая ситуация в Одессе: последние новости

С 1 по 3 мая в Одессе длится долгий комендантский час.

Его ввели через возможные провокации врага и для выявления диверсантов.

Результаты этой работы уже есть: задержали несколько человек, работавших на врага.

Также власти Одессы постоянно напоминают местным жителям об опасности на пляжах. Все побережье – заминированное, так что прогулки опасны для жизни.

До сих пор в области не исключают возможность высадки вражеского десанта. Следовательно, пляжи задолго до этого подготовили к вероятному наступлению противника.

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