Польские заводы работают в 3 смены: как Украина может углубить сотрудничество с Варшавой

Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января совершил первый визит в Украину после назначения на должность. Вместе с Владимиром Зеленским он обсудил вопросы борьбы с Россией и совместное производство оружия.

В эфире 24 Канала польский политолог и журналист Марек Сиерант сказал, может ли Польша совместно с Украиной производить оружие. Он также добавил, что сейчас польские заводы увеличивают производство вооружения.

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"Может, но мы не знаем деталей. Хотя я уже знаю, что польские заводы работают в 3 смены. Это прекрасно, что приняты такие решения и пошли инвестиции, чтобы реализовывать это. Однако хотелось бы еще больше и больше", – сказал Сиерант.

К какому выводу пришли поляки

Сейчас никто лучше украинцев не знает, что оружия слишком много не бывает, особенно, когда идет война, отметил политолог. К тем же выводам пришли поляки.

Варшава в конце января 2022 начала помогать Украине наращивать обороноспособность. После полномасштабного вторжения Польша отдала половину своего военного потенциала Украине, несмотря на то, что не является экономически и милитарно самой мощной страной.

Мы должны производить много оружия для того, чтобы защитить себя, а также регулярно помогать Украине вооружением. Я думаю, это только начало со временем будет больше и больше,

– подчеркнул Сиерант.

По его словам, Туск способен добыть в борьбе деньги от Европейского Союза на производство оружия. Кроме того, Польша еще должна получить компенсации от ЕС за то, что отдала свое оружие Украине. Однако данное решение также блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы пока производим оружие, которое передаем Украине, за собственные средства, но хорошо было бы привлечь европейские средства, чтобы ускорить и инвестировать в новые технологии. Например, чтобы украинские ученые вместе с польскими могли бы разрабатывать новейшую ракету или модернизировали имеющиеся", – добавил политолог.

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