Германия передала Украине две установки Patriot: Свитан сказал, как это усилит нашу ПВО
Пусковые установки Patriot усилят существующие системы и точечно придадут плотности работы ПВО. В то же время, чтобы кардинально заменить ситуацию в небе, таких установок нам нужно 50.
Об этом 24 Каналу сказал Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Германия передала именно пусковые установки, а не полноценные системы Patriot, каждая из которых состоит из локатора, машин управления и в среднем восьми пусковых установок.
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"Эти две пусковые установки пойдут на усиление тех систем, которые у нас уже есть. Если это ПАК-3, они прибавят 40 километров дистанции в случае работы по баллистическим ракетам, или если это ПАК-2, – добавят 150 километров дальности работы", – объяснил полковник запаса.
Германия также заявляла о том, что передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в указанном пакете военной помощи их нет.
Дали две, а надо – 50
Предоставление дополнительных пусковых установок является частью общего плана повышения мощностей ПВО. В то же время, чтобы обеспечить необходимую плотность защиты украинского неба, нам нужно примерно 50 таких установок, или еще десять полных комплексов Patriot.
По какому принципу оружие передают Украине: смотрите видео
"Две дополнительные пусковые установки не изменяют кардинально ситуацию в украинском небе. Это точечное увеличение дальности перехвата или плотности самой системы", – сказал Свитан.
Он добавил, что, вероятно, это вооружение передают Украине по принципу замещения: эти пусковые системы должны были идти в Финляндию, но поскольку Финляндия получила разрешение на установку израильского комплекса "Праща Давида", – их могли отправить нам.
Военная помощь для Украины: последнее
- Соединенные Штаты на этой неделе планируют объявить о новый пакет военной помощи для Украины. Об этом 9 августа сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер. Представительница Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у министерства обороны США осталось чуть больше 6 миллиардов долларов для военной помощи Украине.
- Кассетные боеприпасы, которые Украина получила от США, смогли "расшевелить" наступление Сил обороны. Они стали буквально импульсом для прорыва, говорится в материале The Wall Street Journal.
- Неизвестная страна выкупила у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1, которые будут отправлены в Украину. Несколько экземпляров находятся на капитальном ремонте. После обновления их направят в Украину через Германию и Италию. Попутно они будут оснащаться новыми системами вооружения. Информации о том, какая страна выкупила танки, пока нет.