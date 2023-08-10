Германия передала Украине две установки Patriot: Свитан сказал, как это усилит нашу ПВО

Пусковые установки Patriot усилят существующие системы и точечно придадут плотности работы ПВО. В то же время, чтобы кардинально заменить ситуацию в небе, таких установок нам нужно 50.

Об этом 24 Каналу сказал Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что Германия передала именно пусковые установки, а не полноценные системы Patriot, каждая из которых состоит из локатора, машин управления и в среднем восьми пусковых установок.

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"Эти две пусковые установки пойдут на усиление тех систем, которые у нас уже есть. Если это ПАК-3, они прибавят 40 километров дистанции в случае работы по баллистическим ракетам, или если это ПАК-2, – добавят 150 километров дальности работы", – объяснил полковник запаса.

Германия также заявляла о том, что передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в указанном пакете военной помощи их нет.

Дали две, а надо – 50

Предоставление дополнительных пусковых установок является частью общего плана повышения мощностей ПВО. В то же время, чтобы обеспечить необходимую плотность защиты украинского неба, нам нужно примерно 50 таких установок, или еще десять полных комплексов Patriot.

По какому принципу оружие передают Украине: смотрите видео

"Две дополнительные пусковые установки не изменяют кардинально ситуацию в украинском небе. Это точечное увеличение дальности перехвата или плотности самой системы", – сказал Свитан.

Он добавил, что, вероятно, это вооружение передают Украине по принципу замещения: эти пусковые системы должны были идти в Финляндию, но поскольку Финляндия получила разрешение на установку израильского комплекса "Праща Давида", – их могли отправить нам.

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