Покупают 30 танков Leopard для Украины: что могло побудить немецкую компанию на такой шаг

Крупнейший производитель вооружения Германии приобрел 50 танков Leopard-1 у бельгийской компании и планирует модернизировать их на собственных станках, чтобы 30 из них отправить в Украину. Таким образом, компания может рекламировать свои услуги как производителя вооружения.

Об этом 24 Каналу сказал журналист и офицер ВСУ Тарас Березовец. Компании может быть выгодно поставлять в Украину бесплатное оружие и таким образом получить серьезную рекламу для своего оборудования.

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"Известно, что эти танки закупают по цене 15000 евро за единицу, то есть по сути за бесценок. Понятно, что их утварь будет стоить гораздо больше. Корпорацию к такому решению мог побудить собственный коммерческий интерес", – сказал военный.

Главное – утварь

Leopard-1 можно превратить в мощное современное оружие с помощью модернизации. К примеру, Украина уже совместно с партнерами занимается модернизацией трофейных танков Т-72 и более современных Т-80 и Т-90.

"Ставим западную натовскую утварь и после этого танки просто не узнать: там мощная оптика, даже есть управляемые снаряды, летящие по траектории, которую задает оператор в башне этого танка", – объяснил Тарас Березовец.

Как Украина модернизирует трофейные танки: смотрите видео

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