В ближайшие дни партнеры все поймут: интервью с Подоляком

Россияне возле Сум концентрируют максимальные военные силы, вероятно, готовя новое наступление. Украине сложно предотвратить это, ведь партнеры призывают не бить по территории России. Однако скоро все может измениться.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал, что в ближайшие дни партнеры все же поймут, что война должна быть паритетной. Также он говорил о катастрофе в Иране и новых желаниях Владимира Путина – читайте все дальше в материале.

Читайте первую часть "Это позволяет им нагло вести себя": интервью с Подоляком об обещаниях Запада и ударах по России

Ситуация на линии фронта

Была информация о том, что россияне возле Сум сейчас концентрируют максимальные военные силы, а бить по территории России нам до сих пор разрешения не дали. С Харьковщины тоже враг не отходит, хоть наступление активное остановили, но ситуация остается сложной. В Донецкой и Луганской областях бои не прекращаются. Была информация и о том, что катер с семью оккупантами шел штурмовать остров Нестрига на Херсонщине. Что касается их наступления и нашего противодействия в ближайшее время?

На всех направлениях бои тяжелые, но ситуацию военные контролируют несмотря на все. Россия накапливала более года ресурсы, благодаря чему у нее инициатива.

Россияне хотят любой ценой продвинуться немного вглубь территории Украины для того, чтобы показать, что они "не проигрывают войну". Россияне существенно наращивают линию фронта для того, чтобы растянуть линию фронта и заставить нас растянуть свои резервы. Все из-за преимущества в ресурсности, в частности в мобилизованных.

Будут ли они иметь здесь положительные выгоды? Нет, не будут иметь. Они будут продолжать еще некоторое время давить, потому что для того, чтобы выйти на определенный паритет в ресурсности, в оружии, надо некоторое время. Россия приняла соответствующие стратегические или тактические решения, а затем, в течение месяца, двух, трех, шести, в зависимости от объема фронтовой операции, накапливала эти ресурсы.

Сможет ли Украина удержать фронт? Безусловно. Понимает ли Европа о необходимости увеличить поставки оружия для Украины? Да. Будет ли такая возможность? Безусловно.

Военные производства в Европе существенно доинвестированы. Мы будем иметь не только непосредственно складскую помощь от США, а также ее помощь в больших объемах от европейских стран.

Получим ли мы с вами разрешение бить по территории России? Хотя, это скорее попытка объяснить европейцам, американцам, что нельзя воевать со страной-агрессором только на территории оккупированной, потому что она использует свою территорию для логистического размещения дополнительных ресурсов. Если ты их не уничтожаешь там, то ты должен их уничтожать в прямых боестолкновениях.

Учитывая объемы ресурсности России, отношение этой страны к человеческой жизни как таковой, это нонсенс.

Я думаю, что вскоре, в ближайшие дни, мы это объясним, и партнеры все же придут к пониманию, что война должна быть паритетной, то есть и на территории страны-агрессора.

Уничтожение накопленного ресурса должно быть на дальних подступах к линии фронта.

Путин положил "оба глаза" на шведский остров

Россия запустила спутник, который, как считает американская разведка, является оружием, способным проверять и атаковать другие спутники. Также страна-агрессор решила в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. С сайта российского правительства исчез законопроект об этом изменении. Швеция выразила обеспокоенность относительно того, что Путин положил оба глаза на остров Готланд в Балтийском море.

Как только появилось предложение признать "внутренними водами" элемент Финского залива, мы увидели странные заявления от Министерства иностранных дел стран Балтии и Финляндии о том, что они призывают Россию соблюдать международное право. Это "стеб"?

Россия, которая демонстративно "обнулила" международное право и массово убивает гражданское население другой страны, она такая, мол: "Ой, точно, это же мы нарушаем международное право. Нет, мы этого делать не можем, мы же там режем людей. Это же несопоставимо. Резать людей можно, а признать, что "это наша внутренняя территория", мы не можем. Поэтому да, мы будем прислушиваться к вашим заявлениям".

Я не могу понять, почему люди продолжают продавать под видом определенной серьезной дипломатии, работы этот инфантилизм?

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Россия не будет ничего соблюдать. Никакие призывы на нее не будут влиять. Ты либо наносишь поражение России в разных смыслах этого слова, либо изолируешь ее, либо она будет тебя унижать, захватывать у тебя что-то, "обнулять", продолжать все и в двусторонних, и в многосторонних отношениях и так далее.

Не надо вообще никаких призывов к России, не надо с ней никак разговаривать, кроме посредников гуманитарного смысла – как это было во время Второй мировой войны.

Не надо продолжать делать вид, что Россия – это "легитимная страна", что там есть президент, что она имеет право присутствовать в тех или иных международных институтах. Не надо одновременно одной рукой говорить "мы призываем соблюдать международное право", а другой – продолжать с ними торговать.

Надо принять жесткие решения относительно того, как надо себя вести в акватории Балтийского моря или в акватории Финского залива и тому подобное. И, соответственно, увеличить проявления милитарной компоненты на этих направлениях.

Не надо нам говорить о том, что "Россия выводит спутник в космос".

Мне это очень нравится, когда люди, в компетенции которых принятие решений, которые должны минимизировать те или иные риски, выходят и говорят: "Россия накапливает ресурс на границе с Сумской областью". Это же ваша компетенция. "Мы видим, что накапливает. Мы для этого делаем соответствующие меры, и они будут реализованы в таких-то логистических схемах". Это правильно.

Также здесь – выходят компетентные люди и говорят: "Мы видим, что Россия отправила в космос спутник, который может уничтожать американский спутник". И что дальше?

Мы с вами, что должны сделать? Задонатить деньги на то, чтобы сбить этот спутник? Или сбить его самостоятельно? Что надо сделать? Или надо еще больше напугать людей?

Все эти заявления выглядят для меня так: Россия "обнуляет" все международное право, ведет себя максимально агрессивно. Все выходят и говорят: "Мы видим, что они еще добавили процент экспансии, агрессии, эскалации, и поэтому мы не знаем, что будем с этим делать. Давайте бояться этого, не принимать своевременно решения, не заниматься превенцией рисков, не уничтожать, если она что-то нарушит. Не изолировать ее. Продолжим говорить: "Россия здесь, она накапливает милитаристский потенциал".

Белоусова назначили: "Бойтесь все никчемного персонажа, который также коррумпирован". Уже есть расследование относительно его французской или итальянской недвижимости. Вы говорите "боимся Белоусова", а у него есть недвижимость в ваших странах? Вы о чем?

Тогда мы это все будем говорить, чтобы напугать простых людей, которые не имеют ресурса для соответствующих действий.

Это же ваши ресурсы, ваши компетенции. Мы будем продолжать пугать для того, чтобы сказать: "Мы здесь построили цивилизацию, которая не умеет отвечать на агрессию. Поэтому давайте мы позволим России поставить на колени всех, уничтожать всех, кого она пожелает. Не отвечать за военные преступления, которые она совершает и совершит в прямом эфире – демонстративно, манифестно. Сдадимся России". Это так должно выглядеть.

Украина говорит: "Нет". Давайте все же искать решение.

Первое – пассивная защита. Это будет красная линия? Нет, это защита территории суверенного государства.

– пассивная защита. Это будет красная линия? Нет, это защита территории суверенного государства. Второе – если Россия держит артиллерию в Белгородской области, имеем ее право уничтожить? Безусловно. Это четко прописанное международное право.

А если страна-агрессор хочет пересмотреть границы в Финском заливе, то, вероятно, эти страны должны достаточно жестко на это отреагировать.

Закрыть, например, дипломатические отношения со страной под названием "Россия" и существенно усилить морские контингенты, которые находятся в этой акватории. Эскалация? Да. Но это ответ на эскалацию. Отправим тогда другой спутник, который будет держать его под прицелом.

Это эскалация? Да. Но это и есть ответ на главное, что Россия постоянно продает. Она всегда повышает ставку и смотрит, что все боятся ее принять. Даже если все имеют значительно более мощные инструменты.

России нагло помогают со снарядами

В Великобритании говорят о том, что имеют подтвержденные доказательства военной помощи России от Китая. Соединенные Штаты заявляют, что они таких доказательств не имеют, что такие опасения были в 2022 – 2023 годах. Есть ли у мира доказательства, что еще 2,5 миллиона снарядов было доставлено в Россию из КНДР?

Безусловно. Зачем разведка выходит и говорит: "Мы видим доказательства"? После того как вы покажете, что они есть, какие рекомендации будут для глобальных сообществ? Что делать? "Есть доказательства" – и что дальше? Санкции, ограничения, изоляции? Относительно Северной Кореи доказательства есть, они в Совбезе ООН.

Северная Корея официально говорит, что передает. Есть иллюстративные доказательства, не только украинской разведки, но и в США. Это поезда, корабли, которые переправляют это все. Соответственно, есть снаряды на поле боя.

Это все зафиксировано и соответствующими уголовными делами. Вопрос в другом – что дальше? Не Украина же должна решить эту проблему.

Вы же сказали, что есть определенные санкции. Северная Корея предоставляет оружие России – и что? Россия пострадала или Северная Корея дополнительно получила определенные ограничения? Нет. То есть это факт, на который нет ответа в рамках международного права. Этот факт стимулирует страны типа Северной Кореи увеличить возможность помощи России.

Северная Корея понимает – если Россия не упадет, то тогда она поможет КНДР существенно эскалировать ситуацию на Корейском полуострове и решить вопросы, которые нужны Северной Корее. Ведь к России не будет уже никаких вопросов, претензий. Она будет слишком мощной, чтобы чего-то бояться.

Относительно заявления британской разведки. Возможно, они имеют эти факты. Для чего они это говорят? Что они предлагают дальше? Мы должны испугаться? Что мы должны сделать? Я не совсем понимаю концепции выйти и сказать: "У нас есть что-то", – и не говорить дальше, что вы будете с этим делать юридически, физически, санкционно, финансово. То есть дальше будем проводить саммит, на который позовем Россию, Китай, и мы будем просто о чем-то говорить?

В этом есть проблема современного политического процесса. До начала полномасштабного вторжения много проблем, и ты вышел, что-то сказал и считаешь, что все это решено. Дальше оно само по себе пусть живет.

Но полномасштабное вторжение показало другое – вы такими заявлениями только стимулируете Россию к увеличению агрессивного информационно-дипломатического поведения.

Россия начинает наглеть все больше и больше, начинает говорить: "Заставьте Украину стать на колени, потому что у нас все есть. Никто не остановит. У нас есть много ресурсов и тому подобное". А вы продолжаете играть в эту игру, им помогают. Украина задает один вопрос: "Если Россия помогает, например, Ирану, что мы делаем с этим?". Он помогает? Да. Все же видят "Шахеды". Что мы делаем с этим? Ничего.

Украина говорит: "Хорошо, вы ничего не готовы сделать, тогда давайте мы существенно нарастим способности воздушной обороны. Давайте F-16, они будут активно работать по дронам. Тогда проблема Ирана будет решаться нами на нашей территории". Однако слышим: "Нет, мы не можем, потому что это же эскалация".

Иран создал проблему, мы ее все видим. Он под санкциями более 20 лет. Россия, которая будет атаковать нас – это не про эскалацию? "Это правильное поведение, все супер, нормально. Просто зайдет, убьет еще несколько десятков тысяч людей ракетами и дронами – это не про эскалацию. А если ты будешь на своей территории, в своем воздушном пространстве это сбивать – это про эскалацию".

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Также Северная Корея. У них есть 2,5 миллиона снарядов. Это говорит ваша, наша разведка – космические разведывательные мероприятия дают подтверждение. Все видим – какие поезда, корабли это все таскают. Что будем делать с этим? "Ничего". Почему? "Ничего, это же про эскалацию будет. Пусть они дают России дальше снаряды". А куда эти снаряды будут идти? Они будут прилетать в Харьков убивать гражданское население.

Что будем делать с тем? Может, построим определенную дополнительную противоракетную оборону, Patriot? "Нет, не будем. Это же про эскалацию". Так это выглядит. И что это все говорит России? "Увеличивай эскалацию, больше убивай, существеннее разрушай, атакуй Финский залив, скажи, что "это – внутренние воды".

Относительно Черноморской акватории. Там уже практически нет Черноморского флота. Это у них такие "внутренние воды".

Если вы говорите о рисках, то скажите, как мы против них работаем. Если Россия пытается, например, зайти в космос и там что-то разрушать, что вы будете делать, чтобы этого не было? Какая превенция?

Также, если вы видите, что страна-агрессор что-то пробует сделать в Балтийской акватории, что вы будете делать? Не просто заявление, что "она хочет это сделать". А что вы будете делать? Это будет останавливать, мобилизовать другие страны на понимание рисков, и они будут искать решения.

Таинственный россиянин на борту вертолета Раиси

Появилось мнение о том, что на борту вертолета президента Ирана был еще какой-то таинственный гражданин России с фамилией Кручев. Детальной информации о нем нет, Россия абсолютно ничего не говорит и не комментирует. Однако, когда стало известно о том, что вертолет разбился, то на совещании у Путина собралось все военное политическое руководство России и, соответственно, пригласили туда посла Ирана для того, чтобы поговорить или согласовать определенные вопросы. Кто это мог быть и для чего он там был, почему информацию о нем все так скрывают?

Очевидно, что это был оператор военно-технического сотрудничества с Россией, оператор ядерных программ России и Ирана. Однако стоит дождаться официальных данных о том, с чем связана катастрофа. Там не только были президент Ирана и Кручев, там были и другие люди. Они, по обзору Министерства иностранных дел Ирана, имели отношения к КСИР.

Президент Ирана Ибрахим Раиси 19 мая попал в авиакатастрофу. Его вертолет упал на Севере Ирана, вместе с Раиси погибли глава МИД страны, сотрудник охраны и экипаж вертолета.

Между Ираном и Россией очень тесные связи. Очевидно, что покойный президент Ирана Раиси имел хорошие отношения, построенные на сотрудничестве в военной сфере с Россией.

На базе штаба Раиси было построено эффективное сотрудничество между Россией и Ираном, которое наносит Украине огромные хлопоты на поле боя и позволяет Ирану агрессивно себя вести на Ближнем Востоке. Россия помогает Ирану построить иранскую противоракетную программу и достроить иранскую ядерную программу

Нет сомнений, что этот человек (россиянин, который был на борту – 24 Канал) был достаточно влиятельным куратором военного сотрудничества с Ираном.

Изменятся ли отношения Ирана и России

Изменит ли смерть Раиси что-то в отношениях Ирана и России?

Ничего не изменит. Иран является непосредственным союзником, даже не партнером, России. Для примера, Северная Корея не имеет таких тесных связей с Россией, потому что она отстала в технологическом смысле, поэтому не может предоставить определенное количество снарядов России. Иран же имеет влияние на Ближний Восток. Будет разве изменение определенной логистики, появятся другие люди.

Единственное, что повлияет на сотрудничество с Россией, – это падение путинского режима, что приведет к параллельному существенному ослаблению Ирана на Ближнем Востоке.

Это было бы желательно понять арабским странам, которые имеют конфликты с Ираном в различных областях, а также Израилю. На Ближнем Востоке ситуация наладится только через уменьшение влияния Ирана, что возможно только при падении путинского режима.