Осень в Нью-Йорке: как одеваться в стиле "ангелов" Victoria's Secret

8 ноября модная столица мира соберет лучших моделей бельевого бренда Victoria's Secret, чтобы устроить грандиозный показ! А пока модели отдыхают, участвуют в последних репетициях и демонстрируют яркие и стильные образы на улицах Нью-Йорка.

Перед последней генеральной репетицией 7 ноября "ангелы" Victoria's Secret продемонстрировали настоящий парад дизайнерских вещей, в которых они прибыли к месту назначения. Роми Стрейд, Лаис Рибейро, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Кендалл Дженнер и сестры Хадид, Тейлор Хилл, Жозефин Скривер, Марта Хант и многие другие очаровали фанатов и журналистов своими стильными street-style образами.

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Если вы являетесь поклонниками моделей и следите за последними тенденциями в фэшн-мире, то следующая фотоподборка обязательно вас поразит и подскажет, как можно сочетать удобные ботфорты, ковбойские куртки, теплые вязаные свитера и кепи в своих выходах!

Стоит добавить, что официальная трансляция с Victoria's Secret Fashion Show 2018 появится 2 декабря на сайте бренда.