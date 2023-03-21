Больших стратегических не было, – Данилов об ошибках Украины после 24 февраля

Алексей Данилов рассказал, что каждая страна в ходе этой войны решает свои определенные собственные вопросы. И если интересы стран будут совпадать, они будут сотрудничать с Украиной.

Если нет, то, по мнению Алексея Данилова, страны будут идти своим путем и у нас спрашивать не будут. Секретарь СНБО ответил на вопрос, долго ли продержится Украина, ведь сейчас часто слышим о войне на истощение.

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Данилов прокомментировал ошибки Украины после 24 февраля

Алексей Данилов заявил, что сейчас мы находимся в крайне тяжелом периоде, потому что здесь ни в коем случае нельзя допустить каких-либо стратегических ошибок.

Я на этой неделе разговаривал с президентом, сделали анализ и пришли к выводу, что после 24 февраля больших каких-то стратегических ошибок мы не допустили. Если были какие-то тактические вещи, то они на глобальный процесс не влияли,

– заявил секретарь СНБО.

Данилов также пояснил, что задача Украины после войны будет гораздо сложнее. Ведь количество вызовов, которые будут перед нами стоять, будут больше, чем сегодня.

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