Осколок вошел в сердце: пограничник чудом выжил после атаки россиян на Черниговщине

24 февраля россияне начали широкомасштабное наступление на Украину. Пограничник Виктор Деревянко был одним из первых, кто "испытал" на себе вражеский огонь.

Подлое нападение россиян на рассвете 24 февраля украинцы не забудут никогда. Враг начал полномасштабную войну на уничтожение нашего народа, которая длится уже 109 дней.

Читайте также Только 13% россиян, у которых есть родственники и друзья в Украине, осуждают Путина

Тяжелое ранение и реабилитация пограничника

Утром 24 февраля враг совершил обстрел пограничников на Черниговщине. В результате атаки россиян старший лейтенант Госпогранслужбы Виктор Деревянко получил тяжелое ранение – осколок вошел в сердце.

Его повезли на операцию в черниговский госпиталь, после чего его ждала транспортировка в Киев – нужно было вытащить осколок из сердца.

Когда врачи получили мою карту, удивленно спросили, как я выжил. Я сказал, что нужно жить еще, нужно служить. Нужно выгонять из Украины российских кафиров, а затем строить дом и создавать семью,

– рассказал воин.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры пытаются вывезти из Украины все, что им попадется под руку. Они воруют унитазы , носки, бойлеры и даже собачьи будки. Что касается последнего, то существует вероятность, что таким образом они собираются обеспечить себя жильем, потому что назвать жилищем дома оккупантов из русской глубинки крайне затруднительно.

Россияне снова произвели обстрел Днепропетровщины из "Ураганов". К сожалению, огонь врага унес жизни мирной украинской женщины. Также известно о разрушении домов.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне в надежде выслужиться перед своим руководством, попытались симитировать поддержку Путина среди свободных украинцев. Они выделили миллион рублей на проведение автопробега и начали предлагать людям деньги за участие в акции. Врагу удалось собрать 8 автомобилей , 2 водителя в страхе перед местью украинцев отказались цеплять на машины российские флаги.

В Рубежном нашим героическим воинам удалось накрыть командный пункт с чеченцами. Бои на Востоке продолжаются, отступать несмотря на бешеные потери враг не собирается.

Смотрите также – за ликвидацию предателей Украины херсонцам предлагают вознаграждение: видео