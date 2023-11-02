Работы артиллерии и дронов не коснется: как усложнение погодных условий повлияет на боевые действия
Нынешние погодные условия способствуют наступлению ВСУ. Когда погодные условия ухудшатся, начнутся проливные дожди, то использовать бронетехнику будет гораздо сложнее.
В то же время плохая погода не повлияет на работу артиллерии, ракет и дронов. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.
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"В этом году погодные условия способствуют, в частности, активно использовать бронетехнику, перемещать ее, применять артиллерию для нанесения максимального поражения врагу. Конечно, какие только наши поля превратятся в сплошную грязь из-за осенних ливней, активность использования бронетехники значительно ухудшится", – сказал он.
Влияние погодных условий на боевые действия
Владислав Селезнев отметил, что преимущественно дороги, позволяющие перемещать грузы, являются грунтовыми. Когда начнутся проливные дожди, их будет крайне трудно использовать для перемещения всего, что нужно украинским защитникам в Авдеевке.
Нужно искать варианты привлечения наших логистических ресурсов и возможностей для устойчивого и бесперебойного обеспечения ВСУ, которые будут вынуждены воевать в сложных погодных условиях. Интенсивность перемещения бронетехники, танков значительно снизится.
В любом случае деятельность артиллерии, операторов дронов, ракетных установок вряд ли станет меньше. Интенсивность боевых действий этих компонентов будет напрямую зависеть от ресурсов. Если у нас будут ресурсы для применения их по вражеским силам и средствам, то наши ракеты и снаряды будут отправляться в сторону врага,
– объяснил он.
Селезнев о влиянии погодных условий: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Юге и Востоке продолжается контрнаступательная операция. В то же время российские оккупанты продолжают попытки захватить территории Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.
- Аналитики ISW отметили, что Силы обороны продвинулись в районе Бахмута. Также наступательные действия продолжаются в Запорожском направлении, где ВСУ имеют успехи. В частности, на геолокационных кадрах за 30 октября видно, что украинские войска продвинулись к Северо-Востоку от Курдюмовки, что в 10 километрах от Бахмута. Кадры от 29 октября свидетельствуют, что ВСУ несколько продвинулись к Западу от Роботиного в Запорожской области.
- Россия, вероятно, сменила командующего оккупационными войсками в Херсонской области. В британской разведке заявили, что это произошло на фоне активизации боевых действий в этом направлении. Отмечается, что украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом Днепра, который контролируют россияне.