Это дает эффект, – военный эксперт об особенностях обороны Авдеевки

Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать россиян, пытающихся оцепить Авдеевку. Украинские бойцы отстаивают свои позиции, нанося врагу безумные потери.

В эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил ситуацию на Авдеевском направлении. Он отметил, что российское наступление на Авдеевку было прогнозируемым.

Читайте также Раненые оккупанты штурмуют Авдеевку: что происходит на этом участке фронта

Наступательные действия оживляются

Враг будет продолжать атаки на Авдеевском направлении и не будет оставлять попыток захватить город. Поэтому естественно, что наступательные действия время от времени оживляются.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Россия концентрирует свои силы, прежде всего, на Авдеевском направлении, ведь он остается для противника приоритетным.

С точки зрения продвижения, у россиян есть незначительные тактические достижения. Идут сложные бои, но, несмотря ни на что, врагу не удается развить наступательные действия широким фронтом на Востоке. Ведь Вооруженные Силы Украины уверенно держат и отбивают удары и удачно проводят защитные операции.

– сказал Мусиенко.

Сейчас российские войска концентрируются на Авдеевском направлении, неся бешеные потери личного состава и техники. И несмотря на это, не могут достичь поставленной задачи.

"Это тоже показательная ситуация. Концентрация сил это хорошо и иногда это действительно работает, дает свой результат, но если концентрированно подготовиться к обороне и действовать противоположно, то это дает эффект и враг не может достичь поставленных целей – Авдеевка сейчас это демонстрирует", – добавил военный эксперт.

Почему россиянам не удается окружить Авдеевку: смотрите видео

Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости