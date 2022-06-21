Остались руины: оккупанты "денацифицировали" школу в Запорожской области
Российские захватчики продолжают цинично бить по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Так, в Запорожской области оккупанты обстреляли школу в селе Юльевка.
Об этом 24 каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Он отметил, что теперь на месте школы, в которой еще недавно учились дети, остались руины.
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"Денацифицировали" украинскую школу
Очередной "подвиг" российских оккупантов. Теперь они "денацифицировали" школу в селе Юльевка на территории Запорожской области,
– отметил журналист.
Он подчеркнул, что так российские "освободители" цинично "помогли" украинским детям.
Оккупанты обстреляли школу в Юльевке / Фото Liveuamap
На месте школы, где еще недавно учились дети, остались руины / Фото Liveuamap
Хаотичное движение оккупантов
Кроме того, по информации украинских военных, пока нет никаких признаков того, чтобы враг наступал в направлении Запорожья. Однако там фиксируют безумную активность российских захватчиков.
То есть оккупанты ездят большими колоннами туда-сюда по территории оккупированной части Запорожской области. Понять смысл их действий невозможно, но такое движение наблюдают,
– отметил корреспондент.
Как он пояснил, такое хаотическое движение российских захватчиков может свидетельствовать о том, что оккупанты получают приказы не о наступлении, а в организацию обороны. Скорее всего, так можно объяснить их непонятное движение по территории области.
Корреспондент рассказал об уничтожении оккупантами школы в Запорожской области: смотрите видео
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- На Запорожском направлении наши защитники продолжают защищать Украину. Так, в течение суток 19 июня украинские военные выдержали 34 обстрела врага, кроме того, ликвидировали личный состав и технику россиян.
- В Американском институте изучения войны контратаки Вооруженных Сил Украины на Херсонском и Запорожском направлениях назвали успешными. Там даже спрогнозировали, что в ближайшие недели для российских оккупантов будет еще большая угроза.
- Во временно оккупированном Россией Мелитополе в Запорожской области заметили наемников из Сирии. Отмечается, что они находятся на территории военного аэродрома и одеты в формы русских военных.
- Во временно оккупированном населенном пункте Роды между бурятами и чеченцами вспыхнул конфликт. Так что, долго не думая, они устроили перестрелку между собой. Известно, что в результате среди российских военных погибли и ранены.
- В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что в Бердянске российские захватчики создают искусственные очереди по паспортам страны-агрессорки для пропагандистской картинки. Кроме того, блокируют связь.