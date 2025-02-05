В США заговорили о восстановлении USAID для Украины: какие реакции это вызывает

Дональд Трамп заявил о временном прекращении работы организации USAID, в результате чего произошла остановка иностранной гуманитарной помощи, в частности, Украине. Большинство республиканцев поддержали такое решение, но есть и те, кто выступает категорически против.

Подробнее об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, заметив, что конгрессмен Евгений Виндман призывает на продолжении гуманитарной поддержки. В то время госсекретарь США Марк Рубио требует коренных изменений организации.

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Реакция среди американских политиков на приостановление помощи.

Представитель Республиканской партии и конгрессмен с украинским происхождением Виндман сообщил о необходимости продолжения гуманитарной помощи Украине в рамках USAID. По его словам, некоторые из программ помощи, которые сейчас заморожены, поддерживают ответственность за военные преступления России.

Восстановление украинской инфраструктуры и электросетей, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны россиян, это некоторые из программ, которые поставлены на паузу. Нам нужно восстановить эти программы как можно скорее. Если президент хочет мира в Украине, он должен давить на Россию, не только на Украину,

– подчеркнул он.

Ведущая отметила, что в рамках помощи USAID Украина уже получила более 7 миллиардов долларов, говорится о гуманитарной поддержке, а также 30 миллиардов долларов в рамках прямой финансовой поддержки украинского бюджета от США.

Дальнейшую судьбу этих программ в Соединенных Штатах пока не определили. По состоянию на сейчас на 85 дней приостановлены все программы для дальнейшей проверки.

Между тем видим радикальные заявления из команды Трампа. Накануне он назначил Рубио исполняющим обязанности директора этого фонда. Сам Рубио информацию подтвердил, но сообщил, что делегировал свои обязанности другому лицу, но не назвал его,

– отметила Кучер.

Госсекретарь США также заявил, что организация нуждается в коренных изменениях из-за своей "непрозрачности". Также он добавил, что она использует деньги американских налогоплательщиков. Однако в то же время американские законодатели не имеют в доступе информацию о расходах средств этой структуры.

"Последние 20 – 30 лет пытаемся реформировать эту организацию, но она отказывается сотрудничать. Когда мы были в Конгрессе, мы не могли получить ответы на основные вопросы по программам. Это не может продолжаться", – сказал Рубио.

Тем временем Илон Маск, который получил задание от Трампа проверить работу всех органов и структур США, которые распоряжаются бюджетными средствами, заявил, что USAID якобы является "преступной" организацией, которая должна "умереть".

Маск имеет личный интерес для таких заявлений – он взял на себя обязательства высвободить 1 триллион долларов из американского бюджета, чтобы направить эти средства на дальнейшее развитие искусственного интеллекта, инновационных технологий и прогресса в этой области,

– отметила ведущая.

Сам президент США недавно назвал организацию USAID "кучкой радикально настроенных сумасшедших", которых нужно "выгнать", а затем передать организацию под контроль Государственного департамента. Стоит заметить, что в позиции Трампа сыграл важную роль эмоциональный фактор – он имеет давнюю вражду с бывшей главой USAID Самантой Павер.

Кучер добавила, что в Вашингтоне осознают необходимость продолжения критически необходимых программ. В частности, говорится о финансировании программ для Украины.