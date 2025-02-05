Детальніше про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що конгресмен Євген Віндман закликає на продовженні гуманітарної підтримки. В той час держсекретар США Марк Рубіо вимагає докорінних змін організації.

Дивіться також США наступного тижня можуть презентувати план Трампа щодо закінчення війни, – Bloomberg

Реакція серед американських політиків на призупинення допомоги.

Представник Республіканської партії та конгресмен з українським походженням Віндман повідомив про необхідність продовження гуманітарної допомоги Україні в рамках USAID. За його словами, деякі з програм допомоги, які зараз заморожені, підтримують відповідальність за воєнні злочини Росії.

Відбудово української інфраструктури та електромереж, які щодня зазнають атак з боку росіян, це деякі з програм, які поставлені на паузу. Нам потрібно відновити ці програми якомога швидше. Якщо президент хоче миру в Україні, він має тиснути на Росію, не лише на Україну,

– наголосив він.

Ведуча зауважила, що в рамках допомоги USAID Україна вже отримала понад 7 мільярдів доларів, мовиться про гуманітарну підтримку, а також 30 мільярдів доларів в рамках прямої фінансової підтримки українського бюджету від США.

Подальшу долю цих програм у Сполучених Штатах поки не визначили. Станом на зараз на 85 днів призупинені усі програми для подальшої перевірки.

Тим часом бачимо радикальні заяви з команди Трампа. Напередодні він назначив Рубіо виконувачем обов'язків директора цього фонду. Сам Рубіо інформацію підтвердив, але повідомив, що делегував свої обов'язки іншій особі, але не назвав її,

– зауважила Кучер.

Держсекретар США також заявив, що організація потребує докорінних змін через свою "непрозорість". Також він додав, що вона використовує гроші американських платників податків. Однак водночас американські законодавці не мають в доступі інформацію про витрати коштів цієї структури.

"Останні 20 – 30 років намагаємось реформувати цю організацю, але вона відмовляється співпрацювати. Коли ми були в Конгресі, ми не могли отримати відповіді на основні запитання щодо програм. Це не може продовжуватись", – сказав Рубіо.

Тим часом Ілон Маск, який отримав завдання від Трампа перевірити роботу усіх органів та структур США, які розпоряджаються бюджетними коштами, заявив, що USAID начебто є "злочинною" організацією, яка має "померти".

Маск має особистий інтерес для таких заяв – він взяв на себе зобов'язання вивільнити 1 трильйон доларів з американського бюджету, щоб направити ці кошти на подальший розвиток штучного інтелекту, інноваційних технологій та прогресу в цій галузі,

– зазначила ведуча.

Сам президент США нещодавно назвав організацію USAID "купкою радикально налаштованих божевільних", яких потрібно "вигнати", а потім передати організацію під контроль Державного департаменту. Варто зауважити, що у позиції Трампа зіграв важливу роль емоційний фактор – він має давню ворожнечу з колишньою очільницею USAID Самантою Павер.

Кучер додала, що у Вашингтоні усвідомлюють необхідність продовження критично необхідних програм. Зокрема, мовиться про фінансування програм для України.