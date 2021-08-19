Оставалась до последнего, – режиссер Карими об эвакуации из Афганистана в Украину

Известная афганская режиссер Сахра Карими сейчас находится в Украине. Сюда она попала из захваченного талибами Афганистана. Женщина говорит, что оставалась и стране до последнего – пока Кабул не взяли под контроль боевики.

О том, как покидала родину, Карими рассказала в интервью. С собой из Афганистана она вывезла еще 11 человек.

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Карими собрала вещи после захвата Кабула

Сразу после новости, что "Талибан" вошел в Кабул, режиссер начала собирать вещи. Однако выбрать то, что действительно нужно, не получилось. Итак, говорит Карими, в чемодан попало то, что было под рукой. Благодаря друзьям и коллегам удалось выйти на Офис Президента.

Мне звонили из Украины – дипломаты, сотрудники Офиса Президента, все они сказали: "Срочно езжай в аэропорт, потому что в 4:15 будет самолет",

– рассказала режиссер.

Карими говорит, что тогда еще значительных пробок не было и удалось достаточно быстро собрать родных. Однако уже через час дороги были заблокированы.

Семья Карими не успела на самолет

В аэропорту была огромная толпа, тысячи людей ждали рейса. Но самолеты не взлетали. Мы не успели на самолет,

– сказала режиссер.

Вместо Карими и ее родных на воздушное судно попали другие люди. Осталось только идти в сторону американского военного лагеря. Тогда больше тысячи людей оттеснили американские военные. Режиссеру посоветовали подождать самолет, который должен был прибыть утром.

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Женщина говорит, что не верит в поражение

"Я взяла всех своих, вывела их из толпы и мы начали искать, где нам спрятаться, потому что на аэродроме могли быть сторонники "Талибана". Мы спрятались внутри аэропорта, затем позвонили турки. Сказали, что им звонили из Украины, сказали, что у них есть самолет", – добавила Карими.

Афганке и ее родным удалось покинуть родину на борту военного самолета. Только поднявшись в воздух, Карими почувствовала, насколько ей грустно. Однако женщина говорит, что она – боец ​​и не верит в поражение.

Я оставалась в Афганистане до последнего, до того самого дня, когда они вошли в Кабул. Затем, когда первый самолет поднялся в небо без нас, я понимала, со мной беспомощная группа. Я должна держаться ради них, показывать им: все хорошо, сейчас мы что-нибудь придумаем,

– отметила режиссер.

Что известно о Сахре Карими? Родилась 21 мая 1983 года. Кинорежиссер, глава государственной компании "Афганфильм". Первая и единственная в истории Афганистана женщина с докторской степенью в киноискусстве. Эвакуирована из Афганистана в Украину в ночь на 16 августа 2021 года. Родилась 21 мая 1983 года. Кинорежиссер, глава государственной компании "Афганфильм". Первая и единственная в истории Афганистана женщина с докторской степенью в киноискусстве. Эвакуирована из Афганистана в Украину в ночь на 16 августа 2021 года.

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