В дискуссии была и тема Украины: глава Пентагона поговорил с министром обороны России

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 июня имел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время разговора между министрами прозвучала и тема Украины.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер. Он рассказал, что американский и российский министры подняли еще ряд вопросов во время разговора, передает 24 Канал.

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Остин и Белоусов по телефону обсудили Украину

Райдер отметил, что Остин во время разговора с Белоусовым, обсудил с ним войну в Украине и подчеркнул важность сохранения линий коммуникаций между ведомствами США и России.

На вопрос о том, кто именно инициировал звонок, представитель Пентагона ответил, что это был Ллойд Остин.

Пэт Райдер также заявил, что США не планируют отправлять своих военных для боевых действий в Украину, тем самым повторив слова президента США Джо Байдена.

Стоит отметить, что последний раз министры обороны США и России общались в марте 2023 года, когда в должности еще был Сергей Шойгу.

Какой была тема разговора Шойгу и главы Пентагона