Российская авиация активизировалась вблизи острова Змеиный, – ОК "Юг"
Летом 2022 года Вооруженные Силы Украины отбили российского врага с острова Змеиный. По состоянию на 2 февраля оккупанты снова пытаются создать там напряжение.
Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, сейчас в районе острова зафиксирована активность российской авиации.
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Российская авиация активизировалась вблизи Змеиного
Как рассказала Гуменюк, накануне возле острова Змеиный активизировалась авиация российских захватчиков. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытались таким образом создать определенное напряжение.
Они пытались создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару,
– отметила спикер ОК "Юг".
Она добавила, что враг нечасто летает возле острова, поскольку боится быть сбитым ПВО Украины.
Что известно об освобождении Змеиного
- 30 июня 2022 года после мощных ударов российские оккупанты сбежали с острова.
- Бегство с острова подтвердили и в России, однако там не признали свое поражение и победу ВСУ назвали "жестом доброй воли".
- Убегая с острова, оккупанты жгли документы и миновали территорию.
- Позже советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал военную операцию по освобождению Змеиного одной из самых успешных за время полномасштабной войны.
- 24 декабря домой вернулись несколько украинских бойцов. Из российского плена освободили защитников Змеиного.
- Остров после деоккупации впервые посетили журналисты. Сейчас на Змеином – разрушенные здания, сгоревшая ржавая техника, разбросанные под ногами снаряды.