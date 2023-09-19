Уничтожена оккупантами: военные показали, как сейчас выглядит освобожденная Клещиевка
19 сентября 2023, 14:44Читати новину українською
Источник:5 отдельная штурмовая бригада
В 5-й отдельной штурмовой бригаде обнародовали видео из освобожденной Клещиевки под Бахмутом. Поселок фактически уничтожен русскими оккупантами.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады. Украинские военные отметили, что оккупанты "не жалеют снарядов, уничтожая города и села, все то, что близко и родно украинцам".
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Но ВСУ, шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю, и очень скоро раны на теле нашей страны заживут, а враг будет уничтожен!
– отметили в сообщении.
На видео можно увидеть съемку из дрона и общий вид поселка, в котором не осталось ни одного целого здания.
Главное об уходе Клещиевки
- Силы обороны освободили от россиян Клещиевку, фактически открывающую путь к Бахмуту. 17 сентября в ВСУ окончательно подтвердили деоккупацию поселка.
- Как отметил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, Клещиевка – важная точка для россиян, в частности, в плане логистики. Утрата этого пункта позволит украинским военным зайти еще дальше в тылы противника.