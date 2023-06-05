До Белгорода уже недалеко: где Кремлю следует ждать "сюрпризов" от РДК
Российский добровольческий батальон и легион "Свобода России" продолжают двигаться в глубь Белгородской области. Бойцы не планируют прекращать спецоперацию в регионе.
По всей вероятности, необъявленная война перекинется с окрестностей Белгородской области на сам Белгород, от которого не так далеко и до самой Москвы. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров.
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Какие города на Белгородщине будут "уволены" следующими
Юрий Федоров объяснил, что от Шебекино до Белгорода всего 30 километров, так что вполне возможно, что РДК и ЛСР могут расширить географию своего господства. Защищать же область фактически некому.
Гвардейский мотострелковый полк – это все, что есть в российской армии Белгородской области, а это примерно 2500 человек,
– заметил он.
Такое количество военных не сможет остановить рейд и оборонять большую линию границы. Тем более, пока не известно, откуда будет следующее движение бойцов организаций и в каком направлении они будут продвигаться. Не исключение, что под ударом окажутся Валуйки.
"Валуйки – это очень важный железнодорожный узел, через который идет значительная часть обеспечения российской армии в Донбассе. Или это может быть Грайворон и другие города", – добавил Федоров.
По его мнению, в любом случае сил одного полка точно не хватит, поэтому требуется подкрепление.
Почему Путин молчит
Военный эксперт объяснил, что российское руководство о ситуации в Белгородской области молчит не просто так – оно боится ослабить фронт в Украине. По его словам, чтобы надежно защитить все российские пограничные области нужно в 10 раз больше сил, чем там сейчас.
"Это свидетельствует не только о том, что война переходит на территорию России, но и о том, что население в этих районах по собственному опыту чувствует, что такое война", – убежден он.
Россияне сейчас имеют прекрасную возможность почувствовать вкус военной жизни в то время, когда диктатор Владимир Путин не принимает никаких мер по защите своего населения.
Путин в полной растерянности. Он может сказать только: "Дорогие братья и сестры, терпите!",
– заметил Федоров.
На самом деле эта ситуация показала, что Путин не может нести ответственность за свой народ, а способен лишь его безжалостно уничтожать.
Ситуация в Белгородской области: ключевое
- 22 мая в Белгородщине началось беспокойство. Туда вошел Российский добровольческий корпус совместно с легионом "Свобода России". В результате такого рейда они заявили, что "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол.
- Спецоперация приобрела новые обороты уже в июне, после объявления так называемой "второй волны". 1 июня стало известно о планах РДК и ЛСР закрепиться в серой зоне Белгородщины.
- Уже 4 июня они зашли в пригород Шебекино и показали видео города из дрона.
- Такие события в России не могут не радовать украинцев. В ВСУ объяснили, что пока не чувствуется, что враг начал опрокидывать свои силы и средства с линии фронта в Украине в Россию. Впрочем, резервы, которые противник потенциально мог бы привлекать на Востоке страны, сейчас вынужден оставлять у себя для обороны.