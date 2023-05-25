С первых дней войны Владимир Путин пугал нас "красными линиями". Он их рисовал каждый день по две – три. И делал не только диктатор, но и Запад, мол, "нельзя делать такого". Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисный.

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Очередная "красная линия" стерта навсегда. Помните, в канун 9 трав Неважно, чей он – ФСБ-шный, украинский. Но он тоже стер "красную линию". Интересно, какая следующая "красная линия" будет стерта нами, нашими союзниками или всеми вместе,

– подчеркнул политолог.

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Центру безразлично на окраине

Реакция Кремля, которому плевать на своих граждан и определенные территории, не удивила. Лучше сохранить хорошее лицо при плохой игре, чем признать свою беспомощность на определенных участках своей границы.

"Россияне затирают само понятие, что это сделали этнические россияне. Граждане России перешли российскую границу, чтобы что-то менять или делать на территории государства. Для них это принципиально, все остальное – непринципиально. Они пишут, что это – "украинская ДРГ". Очень удивляюсь, что там не нашли визитку Яроша, Залужного или еще кого-нибудь", – отмечает Лисный.

Впрочем, это абсолютное "нормальное" отношение центра к своим окрестностям. Они даже их не могут привести в порядок, а лезут в Бахмут, который становится братской могилой для русской армии.

"Эта империя – это колосс, который стоит на глиняных ногах. Россияне очень глупые и слепые. Они бегут из Белгорода только потому, что зашли несколько десятков вооруженных людей. А наша страна, на которую зашли сотни тысяч вооруженных маньяков, продолжает бороться. Вот разница между Украиной и Россией", – подытожил Лисный.

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