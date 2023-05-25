З перших днів війни Владімір Путін лякав нас "червоними лініями". Він їх малював щодня по дві – три. І робив не лише диктатор, а й Захід, мовляв, "не можна робити такого". Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний.

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Чергова "червона лінія" стерта назавжди. Пам'ятаєте, напередодні 9 трав Неважливо, чий він – ФСБ-шний, український. Але він теж стер "червону лінію". Цікаво, яка наступна "червона лінія" буде стерта, нашими союзниками або усіма разом,

– наголосив політолог.

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Центру байдуже на околиці

Реакція Кремля, якому начхати на своїх громадян та певні свої території, не здивувала. Краще зберегти гарне обличчя при поганій грі, ніж визнати свою безпорадність на певних ділянках свого кордону.

"Росіяни затирають саме поняття, що це зробили етнічні росіяни. Громадяни Росії перейшли російський кордон, щоб щось змінювати чи робити на території держави. Для них це принципово, все решта – непринципово. Вони пишуть, що це – "українська ДРГ". Дуже дивуюся, що там не знайшли візитку Яроша, Залужного чи ще когось", – відзначає Лісний.

Втім, це абсолютне "нормальне" ставлення центру до своїх околиць. Вони навіть їх не можуть впорядкувати належним чином, а лізуть у Бахмут, який стає братньою могилою для російської армії.

"Ця імперія – це колос, який стоїть на глиняних ногах. Росіяни дуже дурні та сліпі. Вони тікають з Бєлгорода лише через те, що зайшло декілька десятків озброєних людей. А наша країна, на яку зайшли сотні тисяч озброєних маньяків, продовжує боротися. Ось різниця між Україною та Росією", – підсумував Лісний.

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