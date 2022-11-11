В Херсонской области еще освободили Львовские Отрубы, Высокое, Клапая и Чайкино: яркие фото и видео
Вооруженные Силы Украины продолжают деоккупировать Херсонскую область. 11 ноября наши воины освободили Львовские Отрубы, Высокое, Клапая и Чайкино.
Таким образом, украинские защитники освободили населенные пункты от российских захватчиков. Об этом сообщает 24 канал.
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ВСУ освобождают Херсонщину от оккупантов
В сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как Вооруженные Силы Украины вошли в освобожденные населенные пункты Львовские Отрубы, Высокое, Клапая и Чайкино. Все они находятся в Херсонской области.
ВСУ освободили Львовские Отрубы и Высокое / фото DeepState
28-я отдельная механизированная бригада ВСУ уже в населенном пункте Клапая, что возле Чернобаевки: смотрите видео
Украинские воины зашли в деревню Клапая / фото DeepState
Украинские воины освободили Чайкино: смотрите видео
Где расположены освобожденные населенные пункты: см. карту
Какая ситуация в Херсонской области
- После 9 ноября ВСУ начали активнее продвигаться по Херсонской области.
- Только за сутки украинские воины выгнали оккупантов из 12 населенных пунктов региона, а с 1 октября продвинулись на 36,5 километров на Херсонском направлении.
- Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Юге, заявил, что никто не делает "жестов доброй воли", за все борются ВСУ в битвах с врагом.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне не могут за 1 – 2 дня забрать все свои войска из Херсона. На это уйдет минимум неделя.
- Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий сообщил, что на правом берегу Днепра находятся 20 тысяч оккупантов. Это половина того количества русских солдат, которые дислоцировались в регионе.
- Напомним, что оккупанты могли взорвать в Херсоне котельные и объект облэнерго. Также сообщалось, что россияне взорвали телецентр, расположенный у телебашни.
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