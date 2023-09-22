Возле Клещеевки продолжаются тяжелые бои: в ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Вблизи деоккупированной Клещеевки продолжаются тяжелые бои у железной дороги. Этот участок чрезвычайно важен, ведь через него происходит поставка российских сил.

О ситуации возле Клещеевки рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. Он подчеркнул, что в настоящее время железная дорога находится под постоянными обстрелами.

К теме Постоянные контратаки россиян и рой FPV-дронов: аэроразведчик рассказал о тяжелых боях за Клещеевку

Евлаш подчеркнул, что возле Клещеевки продолжаются интенсивные бои. Только за минувшие сутки враг совершил 534 обстрела на этом участке фронта, а также произошло 8 боевых столкновений.

Сейчас там идут тяжелые сражения в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими выстрелами, как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу. О том и мы сейчас пытаемся закрепиться, чтобы полностью уже отразить у оккупантов любые направления продвигаться на этом направлении и железная дорога была наша,

– сообщил Евлаш.

ВСУ продолжают наносить россиянам немалые потери на Бахмутском направлении. За сутки возле Клещеевки ликвидировали 204 кафира, ряд артиллерийских систем, в том числе одну из крупнейших - 2С7 "Пион".

Что происходит на Бахмутском направлении