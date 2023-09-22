Начинаем освобождение Крыма: Жданов объяснил действия ВСУ по деоккупации полуострова

ВСУ нанесли удары по штабу Черноморского флота России, десантным кораблям, подводным и ракетным лодкам российских оккупантов и так далее. Украина начала планомерное освобождение временно оккупированного Россией Крыма.

Поражение Черноморского флота – это часть зачисток территории Украины и акватории Черного моря от вражеского флота. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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"Мы начали планомерное освобождение Крыма. Это подготовка к освобождению Крыма. Черноморский флот – это составная часть, потому что это полуостров, который омывается почти со всех сторон морем. Поэтому Черноморский флот – это составляющая зачистки нашей территории и акватории Черного моря от вражеского флота", – подчеркнул он.

Морская десантная операция

Олег Жданов убежден, что в Генштабе существует вариант морской десантной операции на западном побережье полуострова Крым. Будет ли он применен – трудно сказать.

Хотя, судя по тому, как активно мы зачищаем западное побережье, остается только перерезание Крымского моста как артерии поставки техники, вооружения личного состава. А дальше вполне вероятно, что морская десантная операция может быть проведена,

– предположил военный эксперт.

Однако проблема состоит в том, что у ВСУ не хватает дальности вооружения, чтобы зачистить южное и восточное побережье Крыма. Если бы у Украины были ракеты с дальностью до 300 километров, то это было бы возможно.

"Главное – это закрепиться. Задачей операции может быть обеспечение пути ввода основных сил через сухопутный путь на полуостров Крым. В таком контексте все сходится. Западное побережье, недалеко от Армянска с переходом. Сегодня Россия, как видит наша разведка, выводит часть сил с полуострова для усиление своих войск в Запорожском направлении", – добавил Жданов.

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