ВСУ работают над созданием поля битвы в Крыму: "хлопка" там будет больше
Украинские бойцы системно наносят удары по военным объектам на территории аннексированного Крымского полуострова. Точные атаки приносят хорошие результаты и приближают Украину к полному освобождению Крыма.
Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что происходит на временно оккупированном полуострове и вокруг Крымского моста. В ГУР прогнозируют, что к зиме наши военные могут успеть разорвать сухопутное сообщение между Россией и Крымом
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ВСУ работают системно и упорно
Утром 19 сентября в Севастопольской бухте оккупанты еще раз устроили дымовую завесу. Тогда же снова перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Таким образом, российский Черноморский флот на главной базе дислокации в Севастополе пытается закрыть ключевые объекты, в том числе корабли, от атак Storm Shadow, которые каждый раз якобы уничтожает российская система противовоздушной обороны.
Нет, не уничтожает и время от времени ракеты попадают куда надо,
– сказал Селезнев.
Более того, с учетом того, что сейчас украинская армия системно и настойчиво работает над созданием поля предстоящей битвы, то "хлопков" с использованием ракет Storm Shadow или SCALP будет больше.
Как только мы получим от наших немецких партнеров Taurus, они так же будут прилетать и приветствовать россиян с тем, что они находятся на чужой земле, на территории суверенной Украины. Соответственно будет происходить "хлопок", а оккупанты в Крыму станут "хорошими",
– отметил военный эксперт.
Ситуация в Крыму достаточно динамичная и постоянные заявления Кремля о том, что территория полуострова, в частности Севастополя, надежно защищена – ложь. Подтверждением этого являются события последних 4 – 6 недель, совершенные Силами обороны, начиная от взрывов на мысе Тарханкути и заканчивая "хлопком", который время от времени происходит в Феодосийском районе.
"Динамика есть и дальше будет больше", – добавил Селезнев.
Как ВСУ создают поле битвы на полуострове: смотрите видео
Деоккупация Крыма: последние новости
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, что Крымский полуостров не сложно вернуть, если разрушить незаконно построенный мост и бороться с оккупантами дальнобойными ракетами.
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, что ВСУ могут зайти в Крым еще к концу 2023 года. Для этого нашим бойцам нужно до осенних дождей выйти на песчаные грунты, хорошо впитывающие влагу и держащие гусеничную технику.
- Силы обороны пытаются истощать мощи врага точечными ударами по Крыму. В то же время россияне пытаются перемещаться и располагаться так, чтобы не быть пораженными, прячутся за мирным населением.