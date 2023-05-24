В ГУР объяснили, какую роль сыграет Крымский мост при освобождении полуострова
Крымский мост может играть важную роль при освобождении полуострова. Россияне могут использовать его для побега.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала российских оккупантов добровольно покинуть временно оккупированный Крым до его освобождения. Особенно – на фоне новостей о ракетах Storm Shadow и F-16 для Украины.
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Оккупанты будут убегать Крымским мостом
Отвечая на вопрос, планирует ли Украина уничтожать Крымский мост, Скибицкий ответил, что оставят его как путь ухода для российских оккупантов.
Каждый раз, когда в Крыму происходит взрыв, он полностью перекрывается,
– добавил заместитель начальника ГУР МО.
Следует заметить, что недавно политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Крымский мост следует ликвидировать первым делом. В частности, из военных соображений. Одной из причин является то, что россияне не смогут перебрасывать на временно оккупированный полуостров личный состав и вооружение.
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В Крыму часто бывает громко: коротко
- С утра 24 мая россияне в Крыму жаловались на якобы атаку дронов. БПЛА в 5:34 якобы били по кораблю-разведчику "Иван Хурс". Пропагандистские СМИ заявили, что морякам "удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил".
- В тот же день в сети начали распространять фото и видео, где видно, как дымит Крымский мост. Конечно, российские оккупанты начали доказывать, что закрыли движение на переправе, потому что проводят "учения". Однако чему "обучались" захватчики, никто не сказал.
- Кроме этого, около 19:50 22 мая во временно оккупированном Севастополе раздавались громкие взрывы. По предварительной информации, стреляли над Севастопольской бухтой. Позже в России традиционно заявили, что "ничего не произошло" и в городе "все спокойно".
- Также в Симферополе частично произошел блэкаут. 21 мая россияне очень паниковали и сообщали в соцсетях, что видели 2 яркие вспышки в небе и слышали взрывы. По информации предприятия "Крымэнерго", свет выключили в 22:49.