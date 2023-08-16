Как освобождали Урожайное в Донецкой области: вдохновляющее видео от ВСУ

Сегодня, 16 августа, Силы обороны сообщили об освобождении поселка Урожайное в Донецкой области. Генштаб показал, как это было.

Видео предоставила служба по связям с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Оно демонстрирует, как наши ВСУ двигаются по фронту и освобождают населенные пункты, в то время как россияне ведут преимущественно статическую оборону, которая не имеет стратегического значения.

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Что показали в видео

Сегодня стало известно, что населенный пункт Урожайное на Донбассе освободили.

Освобождение Урожайного / Скриншоты 24 Канала с видео Генштаба

На видео заметно, как по врагам работает наша артиллерия. ВСУ также сняли, как бегут оккупанты. У памятника советскому солдату наши воины повесили флаг Украины. Завершается ролик обращением воинов.

Продолжение следует. Дальше победа. Слава Украине!

– говорят они.

Как наши защитники освобождали Урожайное: смотрите видео

В видео Генштаба звучит известная песня "За Украину, за ее волю". Ее текст написал поэт и один из основателей Украинской Центральной Рады Николай Вороной весной 1917 года.

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Что известно об освобождении Урожайного