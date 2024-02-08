10 мощных и трогательных фото Залужного за время полномасштабного вторжения

8 февраля Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Вашему вниманию 10 самых мощных его фото за время полномасштабной войны.

Валерий Залужный, как главнокомандующий ВСУ, получил беспрецедентный уровень доверия от украинцев. Все высоко ценят его подвиг и вклад в путь к победе нашей страны над врагом. 24 Канал предлагает вспомнить 10 самых мощных фото Валерия Федоровича за время полномасштабного вторжения.

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10 мощных фото Залужного

В конце сентября 2022 года журнал TIME посвятил Валерию Залужному обложку. Также в нем вышла статья о главнокомандующем ВСУ. На обложке написано: "Генерал. Валерий Залужный и украинский путь войны".



Валерий Залужный появился на обложке TIME осенью 2022 года / Фото обложки

Мощное фото из Верховной Рады. Так, 28 декабря 2022 года Владимир Зеленский выступал перед парламентариями. Присутствовал также Валерий Залужный. Фотограф Андрей Нестеренко сделал мощное и красноречивое фото. На нем можно увидеть, как главнокомандующий поднял голову вверх и смотрит куда-то в потолок, если не сквозь него. Многие украинцы ассоциировали свое состояние с тем, которое, вероятно, переживал тогда Валерий Федорович.



Мощное фото Валерия Залужного из Верховной Рады / Фото Андрея Нестеренко

Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Алексей Резников прощаются с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Герой Украины, воевавший за Украину и ее независимость с 2014 года, свой последний бой принял 7 марта 2023 года.



Залужный и Буданов прощаются с Дмитрием Коцюбайло / Фото Галины Остаповец

Летом 2023 года сеть облетело трогательное фото. На нем Валерий Залужный держит 5-месячную дочь офицера ВСУ Полины Кравченко.

Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана... Говорят, держать Соломию в руках – это к миру,

– подписала фотографии военная.



Залужный держит маленькую Соломию на руках / Фото Полины Кравченко

Также летом пользователей сети очаровал другой кроха – бейби Йода. Он, к слову, тоже вызвал немало споров относительно того, как правильно называть этого персонажа. Как бы там ни было, этот малыш был на шевроне Валерия Залужного в момент, когда он показывал, как планирует контрнаступление. Это мощный символ того, что свет всегда побеждает тьму.



Крошка Йода на шевроне Залужного / Скриншот из видео

Еще одно культовое фото Валерия Залужного. На нем можно увидеть, как он показывает жест, который, считалось, означает "Победу". Ранее в интервью секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что таким образом пытается показать главнокомандующий ВСУ.

Это была борьба в свое время, когда еще стреляли из лука. Когда были старые войны. Когда брали в плен, то первое, что делали, – это отрубали фаланги пальцев, чтобы не было возможности затягивать лук. И когда Федорович показал именно так, то на это мало кто обратил внимание. Это значит: "Мы затягиваем лук и будем вас стрелять",

– объяснил Данилов.



Залужный с его фирменным жестом / Фото Генштаба ВСУ

22 ноября 2023 года Валерий Залужный впервые принимал участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в рамках формата "Рамштайн". Во время него он поблагодарил партнеров за работу коалиции возможностей, которая существенно укрепляет позиции и возможности Украины. И добавил, что объявленные пакеты помощи усилят ПВО, РЭБ и другие важные составляющие.



Залужный принял участие в формате "Рамштайн" / Фото из телеграма Залужного

Валерий Залужный также имеет не одно фото с Александром Сырским. В декабре 2023 года он выложил совместную фотографию, на которой двое улыбаются и написал: "Вместе победим. С праздником". Таким образом он поздравил Сырского с Днем Сухопутных войск.



Залужный поздравил Сырского с праздником / Фото из фейсбука Залужного

Было бы крайне несправедливо обойти вниманием совместное фото с женой Еленой. Кадрами со своей любимой женщиной Валерий Залужный делится не слишком часто, но все же делает это. Мы просто не могли удержаться, чтобы не добавить одно из них.



Залужный с любимой женой Еленой / Фото из фейсбука Залужного

В начале 2024 года Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой в течение нескольких дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Главнокомандующий максимально сконцентрирован и внимателен к деталям, озвученных ему.



Залужный провел несколько дней на передовой / Фото из телеграма Залужного

8 февраля 2024 года Валерий Залужный сделал совместное фото с Владимиром Зеленским. Его выложили буквально за час до сообщения об увольнении Валерия Федоровича с должности главнокомандующего ВСУ.



Залужный и Зеленский встретились 8 февраля 2024 года / Фото из телеграма Зеленского

Спасибо господин Генерал за вашу службу, несокрушимость и подвиг! А также желаем его преемнику – Александру Сырскому – продолжать мужественно вести Украину к победе! Слава Украине!