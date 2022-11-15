Долго плакали и обнимались: освобожденные села Херсонщины глазами американских добровольцев
Источник:телеграм-канал RAGNAROCK PRIVET
В операции по освобождению Херсона из-под оккупации принимали участие также американские добровольцы. Они и показали трогательное видео из сел, из которых удалось выбить врага.
Украинские защитники продолжают гнать врага со своей родной земли. А помогают им в этом добровольцы из разных стран мира, в том числе США. Так, американцы показали, как их встречали в освобожденных селах на Херсонщине.
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Жители плакали и обнимались
В сеть американские добровольцы, воюющие на стороне Украины в составе 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, выложили трогательное видео. На нем можно увидеть моменты встречи с жителями сел, освобожденных от россиян. Все это удалось зафиксировать благодаря нагрудным камерам военных.Это интересно! Напомним, что именно 131-й ОРБ ВСУ сообщил об освобождении из-под оккупации Снигиревки Николаевской области.
Как жители освобожденных сел встречали американских добровольцев: видео
На это видео невозможно смотреть без слез. На нем жители, которые в течение месяцев страдали от российского нашествия, получили возможность без страха выйти из своих домов. Они здоровались с военными, обнимали их, благодарили за спасение.
Что сейчас происходит на освобожденной Херсонщине
- Начнем с того, что так называемой "столицей" оккупированной Херсонщины стал Геническ. По данным разведки Британии, это враги сделали для того, чтобы иметь возможность перебрасывать войска из Крыма.
- Заметим, что за минувшие сутки в Олешках наши военные попали по складу с боеприпасами. Кроме того, уничтожили пусковую установку С-300, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", 3 единицы автомобильной бронетехники.
- Тем временем неспокойно в ночь на 15 ноября было в Скадовске и Голой Пристани. Там звучали взрывы. Что стало их причиной неизвестно.
- Перед тем оккупанты решили вывезти из Железного Порта именно в Скадовск свои семьи. Как можно понять, они снова выбрали не слишком удачное место для того, чтобы отсидеться.
- Добавим, что накануне Залужный прокомментировал освобождение Херсона. По его словам, сама операция продолжалась с начала сентября. И она, к сожалению, имеет свою цену. Ведь ради этого пали украинские защитники и защитницы.
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