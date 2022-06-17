Отбирают авто и сельхозпродукцию: оккупанты цинично грабят украинцев на Запорожье

В Запорожской области российские оккупанты продолжают свои преступные действия. Они отбирают у украинцев их транспорт и сельскохозяйственную продукцию.

Много печального есть на территории, где временно находятся российские кафиры. Об этом 24 канала рассказал Корреспондент из Запорожья.

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По его словам, в Бердянске российский военный изнасиловал женщину. Это произошло 6 июня, однако информация поступила только сейчас. Полиция будет расследовать, кто это сделал и как произошло.

Корреспондент отметил, что по-прежнему кафиры массово забирают сельхозпродукцию и автомобильный транспорт.

За последние сутки я видел, что были очень популярны автомобили – Жигули ВАЗ. Их россияне забирали себе на разных территориях,

– рассказал корреспондент.

"Продолжается грабеж мелитопольских фермеров, которые вырастили черешню. Мы знаем, что они (россияне – 24 канал) предлагают им цену в 10 гривен за килограмм. Это издевательство просто над теми людьми, которые выращивали ягоды", – добавил корреспондент.

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