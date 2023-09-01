В этот раз без предательства: о чем написали эксперты ООН в отчете

По результатам своей деятельности за 2022 год Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала подробный Отчет (Conference Room Paper), в котором содержится еще больше конкретных кейсов и соображений по правовой квалификации. Рассмотрела ли Комиссия геноцид и что требуют эксперты от России – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Россия в Украине могла совершить все международные преступления

Несмотря на то, что соображения Комиссии базировались на фактах, произошедших до 23 марта 2023 года, этого периода оказалось достаточно, чтобы заключить такие нарушения со стороны России и ее агентов:

умышленные убийства;

нападения на гражданских лиц;

незаконное заключение;

пытки;

изнасилование;

противоправное перемещение и депортация (военные преступления);

нападения на объекты критической инфраструктуры, в частности, обусловившие блекаут;

сексуальное насилие (достигаются порога преступлений против человечности);

прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида и проявления отдельных элементов этого преступления;

агрессия.

Читайте также Американское табу по отношению к Украине: кто за ним действительно стоит

Кроме того, по мнению экспертов, российские агенты совершили ряд нарушений международных прав человека, в частности права на жизнь, свободу от пыток и бесчеловечного обращения, личную неприкосновенность, сохранение идентичности, образование и т.д.

Комиссия заключила, что значительную часть упомянутых нарушений и преступлений начали совершать уже во время оккупации Россией Крыма и после появления квазиреспублик на Востоке Украины в 2014 году. По мнению экспертов, Россия должна возместить весь причиненный в результате противоправных действий вред.

Эксперты также отметили наличие отдельных нарушений и со стороны Украины (в частности, в контексте обращения с военнопленными, недостаточного соблюдения принципа должной осмотрительности, существенных недостатков законодательства в сфере противодействия коллаборационизму), которые, впрочем, не имеют признаков целенаправленной политики или метода ведения войны.

Депортации и принудительное перемещение украинских детей

Комиссия тщательно проанализировала 138 кейсов незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей. Лишь в редких случаях, по мнению экспертов, существовали объективные основания для эвакуации несовершеннолетних. Однако даже тогда Россия не рассматривала варианты, позволяющие избежать вывоза детей на территории под ее контролем и уклонялась от выполнения обязательств по облегчению возвращения детей.

При этом Комиссия упоминает о минимум 46 случаях обстрелов гражданского населения, которое пыталось эвакуироваться самостоятельно или передвигалось с целью реализации жизненных потребностей. Такое поведение российских агентов вместе с противоправным изменением статуса украинских детей (насильственная паспортизация и передача в российские семьи или детские дома, изменение персональных данных и т.п.) указывает на намерение оставить несовершеннолетних в России навсегда.

Экспертам также удалось получить сведения о давлении на законных представителей детей для получения разрешения на вывоз в так называемые "лагеря перевоспитания". Кроме того, насилие применялось и с целью организовать учебный процесс по российским образовательным стандартам на оккупированных территориях. Учителей и директоров таким способом стремились подтолкнуть к сотрудничеству с оккупационной администрацией, а родителей, угрожая лишением родительских прав – посещение детьми институтов формального и неформального образования, где их русифицировали и искореняли идентичность.

Интересно Китай, Россия и Германия планировали мировое господство, но Путин все испортил

Комиссия отмечает, что даже на подконтрольных Украине территориях существуют значительные трудности с гарантированием права на образование из-за агрессии России и несоблюдения ею норм международного гуманитарного права.

Эксперты подчеркнули, что Россия не способствует воссоединению семей и возвращению украинских детей, а необоснованная задержка в репатриации является самостоятельным военным преступлением. В этом контексте России дали рекомендацию предоставить достоверную и исчерпывающую информацию о количестве и месте нахождения всех детей, которых она противоправно вывезла независимо от обстоятельств, а также быстро и проактивно инициировать их возвращение в Украину, не допуская никаких других случаев депортации и принудительного перемещения.

К сожалению, эксперты отметили, что им так и не удалось получить доступ и пояснения от органов власти Украины относительно базы данных со сведениями о вывезенных украинских детях. Это актуализирует необходимость сделать процесс сбора такой информации более прозрачным и понятным для компетентных международных институтов.

Привлечение виновных лиц к ответственности

Расширенная версия отчета Комиссии представляет собой своеобразную энциклопедию, в которой собрано описание более десятка международных и смешанных механизмов для привлечения российских агентов к ответственности. Размышления экспертов интересны деятельности каждого из них.

Заметьте Вы уже сражаетесь: Украина как можно быстрее должна доказать Западу одно важное мнение

Например, единая база данных о лицах, совершавших международные преступления в Украине, ради эффективной и оперативной имплементации принципа универсальной юрисдикции, выглядит достаточно релевантной. Это же касается реализации жертво-центрического подхода на всех уровнях привлечения виновных к ответственности, в том числе и в контексте программ реабилитации и реинтеграции.

Особого внимания заслуживают соображения Комиссии по созданию специального трибунала по агрессии России против Украины. Со ссылкой на то, что в настоящее время не существует международного суда с юрисдикцией для привлечения к ответственности высших должностных лиц России за преступление против мира, эксперты в целом поддержали создание такого института.

Комиссия также напомнила, что основное бремя обеспечения неотвратимости юридической ответственности лежит именно на Украине. Было отмечено, что Международный уголовный суд определился с "приоритетными" для расследования кейсами, среди которых:

депортация гражданских лиц, в том числе детей;

нападения на гражданское население, инфраструктуру, электросети;

пытки, казни, фильтрационные лагеря, незаконные перемещения.

Однако даже по таким делам преступники низкого и среднего звена должны преследоваться на национальном уровне.

Важны выводы Комиссии относительно необходимости обеспечения права на правду жертвам международных преступлений и нарушений международного права. При этом Украина уже должна принять меры по сохранению доказательств таких действий. Следует напомнить, что Россия активно искажает историю в этом вооруженном конфликте и является одним из индикаторов геноцидальной политики.

Важно Неужели жив? О чем могли 2 месяца договариваться Путин и Пригожин

Кроме того, эксперты обратили внимание на надлежащее обеспечение права на возмещение. Важны их соображения относительно невозможности сделать это без признания ответственности. Комиссия подчеркнула, что существует разница между программами развития, программами реконструкции и программами возмещения, которые не должны подменять друг друга, а также то, что необходимо проводить консультации с жертвами для разработки и реализации каждой из таких программ.

4 апреля 2023 года деятельность Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине была продлена еще на один год. В ее составе был создан специальный отдел для расследования наличия в деяниях России элементов преступления геноцида. Так что дальше будет…