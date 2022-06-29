Сотни мин, корабли, ракеты: ВСУ в очередной раз подчеркнули опасности "отдыха" у Черного моря

Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по Одесщине. Кроме того, в море есть много вражеских мин. Поэтому мирным жителям следует воздержаться от отдыха на побережье.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что 28 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесщину ракетами. Одну из них удалось уничтожить, а остальные – испытали на прочность береговую линию юга региона.

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Защитники предупредили об опасности отдыха у моря

К счастью, ракетный обстрел Одесской области прошел без существенных разрушений и пострадавших. В ОК "Юг" отметили, что причиной тому является то, что доступ к побережью в этой местности был закрыт.

Всем ценителям пляжного отдыха следует учесть, что в нашем регионе сигналы воздушной тревоги – это предупреждение об опасности как с неба, так и с моря и суши.

– подчеркнули защитники.

Море, которое утихает после шторма, несет неприятные и крайне опасные средства вражеского воздействия. Речь идет о 2 ракетных кораблях и нескольких сотнях мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и натворить беды.

"Не подвергайте себя опасности, следите за ситуацией, подозрительными лицами и предметами. Об их обнаружении извещайте соответствующие структуры согласно компетенции", – призвали в ОК "Юг".

В то же время – комментировать или оповещать о действиях украинских подразделений не стоит, чтобы не мешать нашим военным защищать страну и освобождать ее от российских захватчиков.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Россия продолжает блокировать торговые пути в Черном море

В России до сих пор цинично говорят, что не мешают Украине экспортировать зерно. В то же время именно российские оккупанты разместили в Черном море военные корабли и заминировали торговые пути.

В частности, в Турции и Румынии уже неоднократно обнаруживали морские мины, расставленные Россией. По словам экспертов, в Черном море их может быть около 600.

Вражеские мины создают опасность не только судоходству. К примеру, в Одесской области на одной из них недавно подорвался мужчина.

Украина пытается решить проблему с экспортом зерна. В частности, его можно вывозить через Румынию и Польшу. Однако эти пути не идеальны.

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