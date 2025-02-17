В Украине 18 февраля будут отключать свет

Во вторник, 18 февраля, в Украине будут действовать графики ограничения электроэнергии. Это не касается бытовых потребителей.

Россияне не прекращают атаки на украинскую критическую инфраструктуру. Так, ночью 16 февраля оккупанты ударили дронами по Николаевской ТЭЦ, разрушив электрогенерацию в городе, передает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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Когда будут выключать свет

18 февраля будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

06:00 – 09:00

16:00 – 19:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.

К слову, противник обстрелял Херсон, в результате чего в нескольких районах города исчезло электроснабжение.