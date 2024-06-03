Киевлян предупредили о возможных отключениях в "серой" зоне: к чему готовиться украинцам

Во вторник, 4 июня, в Киеве могут быть применены отключения электроэнергии в светло-серой зоне графиков. Это может произойти, если дефицит в энергосистеме возрастет.

4 июня по всей территории Украины по приказу Укрэнерго будут действовать ограничения на электропотребление с 00:00 до 24:00.

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Отключение света в Киеве

В Укрэнерго прогнозируют увеличение дефицита в энергосистеме. Причиной является рост объемов потребления из-за жары и уменьшение импорта.

Выделенных нашему городу лимитов хватит на 74% от потребностей. Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Если дефицит будет расти, то придется применять отключения в светло-серой зоне графиков также,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетик также обратились к украинцам и призвали ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений.

Ранее в Укрэнерго объясняли, что потребление электроэнергии растет из-за жары и снижения объемов импорта.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины

По словам энергетиков, ситуация в энергосистеме может стать сложнее. На это влияет сразу несколько причин: выход на ремонт двух блоков атомных электростанций, обстрелы 31 мая и 1 июня, рост потребления электроэнергии из-за потепления и использования кондиционеров.

1 июня Россия атаковала энергообъекты в 5 регионах. В частности, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Россияне также ударили по двум теплоэлектростанциям ДТЭК и серьезно повредили оборудование.

Заметим, что министр Украины Герман Галущенко заявил, что для потребителей повысили цену на электроэнергию, чтобы не оставить нашу страну без света. Сейчас цена за электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

. Отключение света из-за дефицита и нагрузки на энергосистему могут продолжаться не только в течение всей войны, но и после ее окончания